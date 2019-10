Potsdam

Die Kenia-Koalition in Brandenburg steht und auch über die künftige Ressortverteilung innerhalb der Regierung haben sich die Koalitionäre geeinigt. Als nicht selbstverständlich gilt dabei, dass die SPD das Innenministerium an die CDU abgibt und zugleich auch das Justizressort an die Christdemokraten geht.

Darüber hatte zuerst der RBB berichtet, aus Verhandlungskreisen wurde die Information gegenüber der MAZ bestätigt. Demnach erhält die SPD die Ministerien für Finanzen, Wirtschaft und Arbeit, Bildung sowie Wissenschaft. Die Sozialdemokraten sollen auch Staatskanzlei führen. Die CDU bekommt als drittes Ressort das Infrastrukturministerium. Die Grünen übernehmen Soziales, Gesundheit und Familie sowie Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft.

So sieht die Verteilung aus:

SPD (vier Ministerien): Finanzen, Wirtschaft und Arbeit, Bildung, Wissenschaft. Zusätzlich soll die SPD auch die Staatskanzlei führen.

CDU (drei Ministerien): Innen-, Justiz und Infrastrukturministerium.

Grüne (zwei Ministerien):Soziales, Gesundheit und Familie sowie Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft

