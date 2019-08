Potsdam

Es ist keine zwei Jahre her, da bekam die politische Karriere von Klara Geywitz einen erkennbaren Knick. Die als ewige Hoffnungsträgerin gehandelte Potsdamerin schmiss ihren Posten als Generalsekretärin der brandenburgischen SPD überraschend hin. Sie hatte sich mit Dietmar Woidke, dem Regierungs- und Parteichef, intern überworfen.

Sie fühlte sich nicht ernst genommen, mochte nicht mehr für Woidke die Kastanien aus dem Feuer holen. Der hatte gerade, ohne sie einzuweihen, das wichtigste Projekt dieser Regierung im Alleingang abgesagt: die Kreisgebietsreform. Sie hätte weiter gemacht und wollte den Protesten aus den Kommunen trotzen.

Zur Galerie Die Potsdamerin Klara Geywitz, SPD-Landtagsabgeordnete in Brandenburg, ist viel unterwegs. Zusammen mit Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär, besichtigt sie die Filmstudios Babelsberg und das volumetrische Studio Volucap.

In sicherer Entferung zu Woidke

Nun schien der Stern von Klara Geywitz im Sinken. Die Partei-Managerin aus Leidenschaft verzog sich aber nicht schmollend in eine Ecke, sondern suchte nach neuen Betätigungsfeldern – immer in sicherer Entfernung zu Woidke, der ihr auf eigenartige Weise dann verzieh.

Sie wurde Ende 2017 in den Bundesvorstand gewählt, kümmerte sich stärker um ihre Polen-Kontakte, übernahm den Vorsitz im Innenausschuss des Landtags und setzte sich für das Parität-Gesetz ein. Im Bund durfte sie in der ersten Jahreshälfte 2018 an den Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU teilnehmen und war sogar in der Runde der Hauptverhandler dabei.

Jetzt setzt die 43-Jährige zu einem neuen, unerwarteten Karrieresprung an. Sie will Bundesvorsitzende der SPD werden und im Gespann mit Olaf Scholz, dem Vizekanzler und Bundesfinanzminister, nichts Geringeres als die daniederliegende einst so stolze Partei retten. Scholz wohnt seit geraumer Zeit mit seiner Ehefrau Britta Ernst in Potsdam, die brandenburgische Bildungsministerin ist. Man kennt sich gut und schätzt sich.

Mutter von drei Kindern

„Gemeinsam wollen wir die SPD wieder stark machen“, erklären Scholz und Geywitz im Bewerbungsschreiben an alle Mitglieder. Sie sind das Duo Nummer sieben, das sich für die Nachfolge von Andrea Nahles bewirbt. Die Wahl ist im Dezember. Bis dahin soll es bundesweit Regionalkonferenzen geben.

Geywitz war in Brandenburg des Öfteren schon als Ministerin oder Fraktionschefin im Landtag gehandelt worden. Sie hatte stets abgewunken und dabei auch auf die Beanspruchung als Mutter dreier kleiner Kinder, darunter Zwillinge, verwiesen, die inzwischen alle in die Schule gehen.

Sie gilt als Pragmatikerin, die auch in hitzigen Situationen nie die Beherrschung verliert. In ihren Reden und Auftritten wirkt sie oft kühl, kalkuliert und sehr beherrscht. Die großen öffentlichen Emotionen sind ihre Sache nicht.

Von Matthias Platzeck einst gefördert

Die SPD, ihre Parteigliederungen und den Apparat des Willy-Brandt-Hauses in Berlin kennt Geywitz wie kaum ein anderer in Brandenburg. Gefördert wurde sie einst von Matthias Platzeck, dem früheren Ministerpräsidenten. Als Nachwuchshoffnung holte sie 2004 im Alter von 28 Jahren erstmals das Direktmandat in Potsdam – das gelang ihr später auch 2009 und 2014.

Viel gelernt hat sie vom früheren, 2015 verstorbenen Generalsekretär Klaus Ness, dessen Job sie 2013 übernahm, als dieser Fraktionschef wurde. Als Managerin der Landespartei organisierte sie den erfolgreichen Wahlkampf 2014. Später stellte sie die Partei neu auf und mutete ihr mit einigen Strukturveränderungen auch viel zu.

Zur Person Klara Geywitz ist Diplom-Politologin und seit 1994 Mitglied der SPD. Sie ist Landtagsabgeordnete seit 2004. Von 2008 bis 2013 war sie stellvertretende Landesvorsitzende. Von 2013 bis 2017 war sie Generalsekretärin. Geboren wurde sie in Potsdam-Babelsberg, aufgewachsen ist sie in Seeburg an der Grenze zu Potsdam. Sie ging in Groß Glienicke in die Schule, wechselte an die Sportschule in Potsdam, wo ihr Spezialgebiet Schwimmen war. Als „richtig schön“ bezeichnet sie selbst ihre Zeit als Mitarbeiterin von Steffen Reiche, einem der Gründer der SPD in Brandenburg. Der Pastor taufte auch ihre drei Kinder und ist Patenonkel des jüngsten Sohnes.

Sie legte Unterbezirke zusammen, baute Personal ab und regierte die Partei teils mit harter Hand. Das sorgte dafür, dass sie in der Partei nicht nur Freunde hatte. Wie hoch ihre Beliebtheitswerte waren, konnte sie stets auf Parteitagen sehen, wo sie nur mäßige Ergebnisse einfuhr. Doch es reichte stets, gewählt zu werden. Allerdings hat sie die angeschobenen Veränderungen in der SPD nicht zu Ende geführt.

Als Geywitz im November 2017 als Generalsekretärin zurücktrat, hielt sich das Bedauern in der eigenen Partei in Grenzen. Für einige hatte sie den Bogen als „Generalin“ überspannt. Den von ihr vielleicht vermissten Zuspruch gab es erst nach ihrem Rückzug. Auf einem späteren Landesparteitag erhielt sie unerwartet stehende Ovationen. Die Botschaft war deutlich: Sie sollte, trotz der Differenzen mit Woidke, weiter eine wichtige Rolle in der SPD spielen.

Wird sie ihren Wahlkreis verteidigen?

Diese Rolle will sie nun lieber auf der Bundesebene einnehmen. Mit ihrer Kandidatur dürften sich zugleich Spekulationen vorerst erledigt haben, dass sie im Fall eines schlechten Ergebnisses als mögliche Nachfolgerin von Dietmar Woidke in Brandenburg wird.

Allerdings dürfte im Spiegel ihrer Bewerbung für den Bundesvorsitz nun noch stärker auf Potsdam geschaut werden. Dort will Geywitz ihr Landtagsdirektmandat gegen den Höhenflug der Grünen unbedingt verteidigen. Es dürfte diesmal knapp werden.

Im zum Wahlkreis zählenden Innenstadtbereich wurde bei der Kommunalwahl im Mai viel grün gewählt. Eine Niederlage wäre für die Bundesvorsitz-Bewerbung eher ungünstig. Um dann überhaupt noch in den Landtag zu kommen, bliebe ihr nur die Landesliste. Dort steht sie auf 10 und der Platz gilt nicht als sicher.

Von Igor Göldner