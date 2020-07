Berlin

Der deutsche Wissenschaftsrat empfiehlt, die wegen Unbeweglichkeit und teils kafkaesker Entscheidungswege in die Kritik geratene Stiftung Preußischer Kulturbesitz aufzulösen. Sie soll in vier unabhängige Organisationen aufzuspalten werden. Das steht in dem 278 Seiten langen Reform-Vorschlag, den der Rat am Montag in Berlin vorgestellt hat – Aspekte dieser Neuordnung waren schon in der vergangenen Woche von der Wochenzeitung „Die Zeit“ veröffentlicht worden.

Die Museen – vom Pergamonmuseum und anderen weltberühmten Häusern der Museumsinsel bis hin zum kleinen, aber feinen Berggruen-Museum in Charlottenburg – sollen unter einem Dach selbstständig werden. Daneben sollen die Staatsbibliothek und das Geheime Staatsarchiv, also sozusagen das papierene Gedächtnis des untergegangenen preußischen Staats, eigenständig geführt werden, schlagen die Experten vor. Ähnliches gilt auch für das Ibero-Amerikanische Institut.

Bund will durchregieren

Träger all dieser Einrichtungen soll künftig der Bund allein sein, raten die Experten. Dazu müsste die Bundesebene jenen Teil des Budgets übernehmen, den bislang die Länder tragen – ein Viertel des Haushalts. Der Haushaltsplan für 2020 hat nach Stiftungsangaben einen Umfang von rund 336 Millionen Euro. 2019 waren es nach Angaben des Wissenschaftsrates rund 357 Millionen Euro. Die Stiftung ist nicht mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten zu verwechseln, die für die ehemaligen Königsschlösser in Potsdam und Berlin zuständig ist. Die beiden Institutionen haben organisatorisch nichts miteinander zu tun.

Laut Kulturstaatsministerin Monika Grütters ( CDU) konnte der Bund zuletzt einen Teil der vorgesehenen Mittel nicht in die staatlichen Museen stecken, weil das Land Berlin die Ko-Finanzierung nicht hinbekommen habe. Die finanziellen Ströme gelte es zu entflechten.

Grütters : „Arbeitsplätze sind nicht gefährdet“

Die Neuaufstellung des weltweit bedeutenden Gesamtkunstwerks an Kulturinstitutionen könnte laut Grütters in drei bis fünf Jahren über die Bühne gehen. An die rund 2000 Mitarbeiter der Stiftung gewandt, sagte Grütters: „Ihre Arbeitsplätze sind nicht gefährdet.“ Die Institutionen benötigten eher zusätzliche qualifizierte Mitarbeiter, um den Anschluss der Berliner Häuser an die Weltliga der Museumsstandorte sicherzustellen.

Das Potenzial der Sammlungen und Bestände von Weltrang werde derzeit nicht hinreichend ausgeschöpft, sagte die Vorsitzende der Gutachtergruppe, Marina Münkler, bei der Vorstellung der Empfehlungen. Die Handlungsspielräume müssten erweitert werden. Erforderlich sei auch eine „deutlich bessere finanzielle Ausstattung“, sagte Münkler.

Als Beispiel dafür, was in der Stiftung nicht optimal funktioniere, nannte Münkler die Eröffnung der James-Simon-Galerie, dem Besucherzentrum für die Museumsinsel. Man habe es versäumt, dem Mäzen James Simon eine eigene Ausstellung zu widmen. Immerhin habe dieser Förderer der Kultur Berlin die Nofretete gestiftet.

Planlos in Dahlem

Sorgen bereitet den Experten vom Wissenschaftsrat auch die unsichere Zukunft des Denkmalstandorts Berlin-Dahlem. Die berühmten Sammlungen des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst sind ins Humboldt-Forum im nachgebauten Berliner Stadtschloss verlegt worden. Mit den historischen Südsee-Schiffen und anderen spektakulären Exponaten hat Dahlem Kernstücke seiner Museen verloren. Die denkmalgeschützten Museumshallen stehen nun teils ungenutzt in dem Villenvorort nahe der Freien Universität –seit 15 Jahren ist dort nicht mehr grundlegend saniert worden. Den Plan, aus der Liegenschaft ein Wissenschaftszentrum zu machen, ist nach Ansicht der Experten nicht ausgereift und vor allem nicht mit dem nötigen Geld ausgestattet.

Festhalten will die Kulturstaatssekretärin am derzeitigen Präsidenten der Stiftung, dem Archäologen Hermann Parzinger. Der Stiftungs-Chef habe „über viele Jahre einen hervorragenden Job erledigt“, sagte Grütters. Als „erfahrener Kapitän des Kulturtankers“ kenne Parzinger die Stiftung am besten.

Parzinger ergänzte: „Die staatlichen Museen sind die größte Baustelle.“ Zur Digitalisierung der Bestände seien garantierte staatliche Mittel nötig. Einige Museen verfügten derzeit nicht einmal über W-LAN zum Zwecke moderner Wissensvermittlung. „Wir reden über die größte deutsche Kultureinrichtung, ein Flaggschiff weltweit“, sagte Parzinger. Dieses Gebilde neu aufzustellen, sei „eigentlich ein Geschenk“. Er gedenke, den Prozess bis zum Ende seiner Amtszeit in fünf Jahren zu Ende zu bringen.

Für Brandenburgs Kultur- und Wissenschaftsministerin Manja Schüle ( SPD) ist das Gutachten „ein sehr guter Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung“ der Stiftung. Diese „bewahrt und präsentiert das preußische Kultur-Erbe. Damit ist sie auch eine wichtige Partnerin der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten im Land Brandenburg“, so Schüle. Die Beteiligung der Länder, die derzeit im Stiftungsrat sitzen, müsste im Rahmen der Neuorganisation gesichert sein. „Der Preußische Kulturbesitz gehört den Menschen in unserem Land. Über die Frage, wie Identitätsstiftend er ist, brauchen wir den öffentlichen Diskurs“, sagte Schüle.

Von Ulrich Wangemann