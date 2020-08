Landgericht entscheidet über Parteiausschluss - So will sich Andreas Kalbitz in die AfD zurückboxen

Dass eine Partei ein hochrangiges Mitglied rauswirft, ist ungewöhnlich. Im Fall Kalbitz hat die Auseinandersetzung durch eine schwere Verletzung seines AfD-Kollegen Dennis Hohloch noch einmal mehr Brisanz bekommen.