Potsdam

Die Temperaturen in Brandenburg sollen am Wochenende maximal zwischen acht und zwölf Grad erreichen. Dabei könnte es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Samstag im Nordwesten Brandenburgs mit geringer Wahrscheinlichkeit auch kurze Gewitter mit Graupel geben. In der Niederlausitz werde mit länger andauerndem Regen gerechnet. Die Temperaturen liegen dabei zwischen acht und elf Grad.

In der Nacht zum Sonntag fallen die Werte auf zwei Grad bis minus ein Grad, in Bodennähe kann es zu Frost kommen. Der Sonntag startet zunächst heiter und trocken, wie der DWD mitteilte. Tagsüber seien jedoch Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen liegen am Sonntag bei zwölf Grad. Zu Beginn der kommenden Woche ändert sich das Wetter kaum. Es bleibt kühl und wechselhaft.

Von MAZonline/dpa