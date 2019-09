Potsdam

Nach einem sommerlichen Wochenende mit über 30 Grad, hat die Woche in Brandenburg und Berlin deutlich kühler begonnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, soll es zum Wochenstart heiter und trocken werden – mit Temperaturen bis zu 23 Grad. Dies ist zwar deutlich kühler, für Jahreszeit seien es aber „normale Höchstwerte“, hieß es.

Für Dienstag erwarten die Meteorologen in Berlin und der Südosthälfte Brandenburgs zunächst Sonnenschein. Zwischen Prignitz und Uckermark kann es auch vereinzelt regnen. Die Maximalwerte steigen auf 20 bis 24 Grad. Am Mittwoch sei nicht mit Niederschlag zu rechnen. Die Temperaturen liegen dann voraussichtlich zwischen 23 Grad in der Prignitz und 27 Grad in der Elbe-Elster-Region.

Von RND/dpa