Potsdam

Schnell und unbürokratisch – das war die Maxime der Politik bei der Auszahlung von Soforthilfen an Firmen und Selbstständige als 2020 die Pandemie losging. Vielen Betroffenen konnte damals geholfen werden. Dennoch ist zwei Jahre später der Ärger groß.

Der Grund: Ein Aufruf zur Selbstprüfung der damaligen staatlichen Zuschüsse und die – falls nötige – Rückzahlung sorgen nicht nur für Unmut, da sich zwischenzeitlich durch eine neue Richtlinie die Bedingungen änderten, sondern irritiert viele Betroffene.

Regionale Wirtschaft erwartet mehr Kulanz des Ministers

Mit Blick auf großzügigere Regelungen in anderen Ländern erhöht jetzt die regionale Wirtschaft den Druck auf Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). Der sollte mehr Kulanz walten lassen und bei der Prüfung den betroffenen Unternehmen, Freiberuflern und Soloselbstständigen noch mehr entgegenkommen. Nach einer vom Bund geänderten Landes-Richtlinie durfte 2020 das Geld nicht als „Unternehmerlohn“ verwandt werden, also für Lebenshaltungskosten, sondern nur für tatsächliche Umsatz-Engpässe.

Die Industrie- und Handelskammer Potsdam fordert nun Steinbach auf, dass bei der Prüfung auch die Personalkosten in den Firmen – abzüglich des damals gezahlten Kurzarbeitergeldes – mit einberechnet werden darf. Das lehnen das Wirtschaftsministerium und die für die Hilfen zuständige Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) bisher ab. Andere Länder hätten das auch noch rückwirkend geregelt, sagte der Präsident der Potsdamer IHK, Peter Heydenbluth, der MAZ. „Wäre das nicht beispielgebend?“

IHK: Vorbild sollte MeckPomm sein

Eine Reihe von Firmen hatte damals kein Kurzarbeitergeld beantragt. Die Gründe waren unterschiedlich. Einige wollten ihr Personal bei Gehaltseinbußen nicht verlieren und zahlten trotz Krise weiter, andere stockten das Kurzarbeitergeld auf. Eine solche Regelung würde vielen Betroffenen helfen, so die IHK, die nicht wissen, wie sie das Geld zurückzahlen sollen.

Als Vorbild gelten Länder wie Mecklenburg-Vorpommern, die die Personalkosten bei der Berechnung im Nachhinein akzeptieren. Darauf weist das dortige Landesförderinstitut hin. Andere Länder wie Nordrhein-Westfalen oder Sachsen haben mit dem Bund diesbezüglich „nachverhandelt“. Steinbach hatte damals zwar versprochen, sich beim Bund einzusetzen, aber nichts erreicht. Nun fragt sich die Wirtschaft, warum die Betroffenen in Brandenburg benachteiligt werden.

Stichproben bei ein Prozent der Anträge

Minister Steinbach hält unbeirrt an seiner harten Linie fest, wie im Wirtschaftsausschuss des Landtags gestern deutlich wurde. In einem Punkt allerdings kommt er jetzt den Betroffenen entgegen. Die versprochene Stundung bei der Rückzahlung der Zuschüsse wird auf 36 Monate ausgedehnt. Außerdem sind Ratenzahlungen möglich. Das Einreichen der Unterlagen wurde um vier Wochen verlängert – auf den 18. März. Auch soll lediglich ein Prozent der Empfänger per Stichprobe überprüft werden, ob die Selbstüberprüfung korrekt war. Bislang waren das zwei Prozent.

Ein gänzlicher Verzicht auf die Rückzahlung lehnt Steinbach mit Verweis auf Vorgaben des Bundes weiter ab. Die Linke hatte gefordert, den kleinen Unternehmen und Soloselbstständigen einen Vertrauensschutz einzuräumen. Schließlich sei die Kommunikation des Landes anfangs nicht klar gewesen, ob die Corona-Soforthilfen nur für die Betriebskosten oder auch für den Lebensunterhalt genutzt werden durften, wie Fraktionschef Sebastian Walter betonte. Am kommenden Mittwoch wird sich mit der Forderung der Landtag befassen – auf Antrag der Linken.

Wirtschaftsminister lehnt Vertrauensschutz-Regelung ab

Steinbach verteidigte sich. Zur Forderung nach einem Vertrauensschutz sagte er deutlich: „Ich bin dagegen. Ich halte das nicht für den richtigen Weg.“ Er wies auch den Vorhalt zurück, die Firmen getäuscht zu haben. „Diesen Schuh ziehe ich mir nicht an.“ Es habe eine Richtlinie gegeben, die vom Bund geändert worden sei. „Das muss man nicht schön finden, ist aber so.“ Kopfschütteln löste der Minister dann noch mit dem Satz aus, schließlich habe der Bund schon mehrfach Spielregeln bei Förderfragen geändert. Auch könnte eine Überprüfung der erhaltenen Steuergelder niemanden nach zwei Jahren überraschen, so Steinbach.

Ministerin Lange springt Steinbach zur Seite

Dem von der Opposition hart attackierten Wirtschaftsminister sprang gestern Finanzministerin Katrin Lange (SPD) zur Seite. Brandenburg würde nicht besonders rigide bei der Abrechnung der Hilfen vorgehen. „Grundsätzlich muss man sagen, Förderung, die zu viel oder zu Unrecht ausgezahlt wurde, muss dann zurückgezahlt werden.“

Von Igor Göldner