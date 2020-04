Bergmann-Klinikum nimmt doch Corona-Patienten auf

Potsdam

Das Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Krankenhaus hat offenbar bereits wieder Covid-19-Patienten aufgenommen. Zur Entlastung des St.-Josefs-Krankenhauses seien am Freitag die Covid-19-Patienten mit dem Status „low care“ ins Ernst-von-Bergmann-Klinikum verlegt worden, heißt es im Lagebericht des Krisenstabs des Landes. Low care bedeutet, dass die Patienten nicht invasiv beatmet werden müssen.

Damit habe sich die Lage am St.-Josefs-Krankenhaus am Freitag zumindest etwas entspannt. Das Krankenhaus hatte am Mittwoch wegen Überlastung einen Aufnahmestopp für intensivpflichtige Corona-Patienten beschlossen.

Ärzte helfen aus

Das kleinere Josefs-Krankenhaus war vor allem dadurch unter Druck geraten, dass zuvor das Klinikum „Ernst von Bergmann“ nach einem Corona-Ausbruch entschieden hatte, keine weiteren Patienten mehr aufzunehmen. Um das „Josefs“ zu unterstützen, sind dort derzeit fünf Ärzte aus dem Bergmann-Team im Einsatz. Für die kommende Woche erwartet das Krankenhaus zusätzliches Pflegepersonal.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher hatte am Freitag im Gesundheitsausschuss des Landtags angekündigt, dass das Bergmann-Krankenhaus künftig durchaus wieder Corona-Infizierte aufnehmen könne. Wenn es klar sei, dass die drei nun einzurichtenden Corona-Bereiche im Krankenhaus klar auseinander dividiert wurden, dann spreche nichts dagegen, „dass das Krankenhaus wieder Covid-Patienten aufnimmt“, sagte sie.

Für die Geschehnisse im Bergmann-Krankenhaus interessiert sich inzwischen auch die Staatsanwaltschaft.

Bundeswehr-Trupps sollen recherchieren

Um die Lage im Bergmann-Klinikum in den Griff zu bekommen und das Ausbruchsgeschehen zu rekonstruieren, soll kommende Woche die Bundeswehr helfen. Am kommenden Dienstag werden vier Soldaten-Teams in Potsdam erwartet.

Auch in Potsdam-Mittelmark sollen Bundeswehr-Teams Kliniken unterstützen. Ihre Aufgabe: Sie sollen die Kontakte der Corona-Patienten nachvollziehen. Die Soldaten sollen voraussichtlich bis Ende Mai tätig sein.

Uni Rostock testet

Für die Corona-Tests von Patienten und Mitarbeiter des Bergmann-Klinikums werden nun Kapazitäten der Uni Rostock genutzt. Das dortige Abstrichzentrum soll am Wochenende mit entsprechenden Tests beginnen. Täglich können dort bis zu 2000 Tests durchgeführt werden.

Von Torsten Gellner