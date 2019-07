Potsdam

Gute Nachrichten für alle Sommerfans: Die warmen Temperaturen kehren in dieser Woche nach Berlin und Brandenburg zurück. Das Sommercomeback startet mit Höchsttemperaturen zwischen 19 Grad in der Prignitz und 22 Grad in der Niederlausitz eher zögerlich in die neue Woche, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mitteilt. Auch mit Sprühregen sei im Nordwesten Brandenburgs zu rechnen, heißt es dort weiter.

Temperaturen klettern auf bis zu 31 Grad

Im Verlauf der Woche klettern die Temperaturen dann aber auf bis zu 31 Grad. Am Wochenende locken sommerliche Höchstwerte zwischen 26 und 31 Grad an Brandenburgs Badeseen. Obwohl die Temperaturen die 30-Grad-Marke knacken, bleibt es laut Prognose des DWD sowohl in Potsdam als auch in Neuruppin ( Ostprignitz-Ruppin), Lindenberg ( Oder-Spree) und Cottbus überwiegend bedeckt.

Auch in der kommenden Woche rechnet der DWD mit Temperaturen über 30 Grad. Spitzenwerte soll es demnach mit bis zu 32 Grad am Mittwoch geben.

Wetterexperte verspricht: Sommer kommt zurück

