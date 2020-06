Potsdam

In Berlin und Brandenburg starten an diesem Donnerstag die Sommerferien, am Wochenende kommen drei weitere Bundesländer dazu. Das sorgt klassischerweise für stockenden Verkehr, Stau und Stillstand auf den Autobahnen. Auch in Coronazeiten müssen sich Reisende laut ADAC darauf einstellen, dass viele Fahrten so enden. Es sei aber fraglich, ob die Straßen noch stärker belastet sind als in den Vorjahren.

Der ADAC erwartet bereits ab Mittwochnachmittag (24.6.) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf allen Ausfallstraßen und Autobahnen in der Region. Mit einer zweiten Reisewelle müsse ab dem frühen Freitagnachmittag (26.6.) gerechnet werden. Der Automobilclub empfiehlt, an diesen Tagen entweder in den frühen Morgenstunden oder erst abends nach 19 Uhr loszufahren. Auch der Samstagnachmittag eigne sich gut, um die Sommerreise etwas stressfreier anzutreten, teilte der ADAC am Montag mit.

Viele Fahrten enden im Stau

Viele Autofahrten würden im Stau enden, da neben Berlin und Brandenburg weitere Bundesländer wie Hamburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen ebenfalls in die Ferien starten. In Mecklenburg-Vorpommern sind die Ferien an diesem Montag gestartet. Aber auch Autourlauber aus Skandinavien, vor allem aus Dänemark, seien derzeit in Richtung Meer oder Süden unterwegs.

Den Sommerurlaub 2020 dürften mehr Menschen als bisher in Deutschland verbringen und dafür auch aufs Auto zurückgreifen. Das prognostiziert auch der Auto Club Europa ( ACE), geht aber zu Beginn der Sommerferien von einem „weitaus geringeren Verkehrsaufkommen“ aus als in den Vorjahren.

Staugefahr durch Baustellen

In der Region drohen insbesondere auf folgenden Straßen Staus. • A10/A24 – nördlicher Berliner Ring zwischen Dreieck Pankow und Havelland und weiter auf der A24 über Neuruppin bis Raststätte Walsleben-West Einschränkungen durch zahlreiche Bauabschnitte auf einer Strecke von rund 70 Kilometern

A10 – östlicher Berliner Ring zwischen Rüdersdorf und Freienbrink weniger Fahrstreifen wegen Fahrbahnerneuerung

A10 – südlicher Berliner Ring zwischen Rangsdorf und Ludwigsfelde-West Einschränkungen durch Bauarbeiten

A2 – zwischen Anschlussstelle Brandenburg/Havel und Lehnin Bauarbeiten

A15 – zwischen Cottbus-West und Vetschau nur ein Fahrstreifen in beiden Richtungen

Spätestens ab Freitagnachmittag dürften sich die Routen zu den deutschen Küsten füllen. Ab dem Samstagvormittag dürfte es ebenfalls zu Verzögerungen kommen, besonders wenn der Verkehr an Baustellen durch ein Nadelöhr muss. Wer möglichst entspannt in den Urlaub starten möchte, fährt man besser entweder unter der Woche oder am Sonntag los. Geht das nicht, sollte man zumindest sehr früh morgens starten, rät der ACE.

Bundesweit rechnet der ADAC auf folgende Straßen mit Staus:

A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg - Lübeck - Puttgarden

A 2 Berlin - Hannover - Dortmund

A 3 Passau - Nürnberg - Würzburg - Frankfurt - Köln

A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden

A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt - Hattenbacher Dreieck

A 6 Metz - Saarbrücken - Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A 7 Hamburg - Flensburg und Füssen/ Reutte - Ulm - Würzburg - Hannover - Hamburg

A 8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe

A 9 Berlin - Nürnberg - München

A 10 Berliner Ring

A 11 Berliner Ring - Dreieck Uckermark

A 19 Dreieck Wittstock - Rostock

A 24 Berlin - Dreieck Wittstock - Hamburg

A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A 81 Singen – Stuttgart – Heilbronn

A 93 Inntaldreieck - Kufstein

A 95 München - Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München

Auch Auslandsreisen sind mittlerweile wieder möglich. Der ADAC warnt aber vor Wartezeiten und Staus im Zuge von Kontrollen bei Ein- und Ausreise. Viel Geduld ist auch auf den Transitrouten im benachbarten Ausland gefragt.

Von MAZ-Online