Schönefeld

Am Sonntag, 27. März, tritt der Sommerflugplan am BER in Kraft. Bis zum 29. Oktober steuern 58 Airlines 146 Zielen in 49 Ländern an. Im Sommerflugplan 2021 waren es 150 Ziele in 48 Ländern gewesen – darunter nach Angaben der Flughafengesellschaft FBB „zahlreiche Städte in Osteuropa, die auf Grund des Krieges in der Ukraine aktuell nicht angeflogen werden“.

Easyjet, der Marktführer am Hautstadtflughafen, startet vom BER zu insgesamt 70 Zielen – und verdoppelt dabei die Kapazitäten im Vergleich zum Sommer 2021. Neu im Flugplan sind Pisa in Italien sowie Rijeka in Kroatien – jeweils zweimal pro Woche ab dem 28. Juni. Für die Inseln Korsika und Kos werden die Frequenzen aufgestockt. Nach Bastia geht es ebenfalls ab 28. Juni dreimal pro Woche, Kos wird schon ab Ende März bis zu fünfmal wöchentlich angeflogen.

Neu ab Mai: Direktflug nach Krakau dreimal pro Woche

Ryanair bietet in diesem Sommer knapp 50 Routen von Schönefeld aus an, vor allem nach Großbritannien und Irland. Neu im Angebot ist die finnische Stadt Lappeenranta, ebenfalls neu die polnische Stadt Krakau (dreimal pro Woche, ab 2. Mai).

Eurowings fliegt neu nach Skandinavien und bedient ab 3. Juni bis zu sechsmal pro Woche die Strecke BER – Stockholm. Ab Mai gibt es drei Flüge pro Woche nach Kos.

Bis zu 26 Lufthansa-Flüge pro Tag nach Frankfurt und München

Die Lufthansa stockt ihr innerdeutsches Flugangebot auf, mit bis zu 14 Flügen pro Tag nach Frankfurt und zwölf nach München.

Ganz neu am BER ist die norwegische Fluggesellschaft Flyr – mit vier Verbindungen pro Woche von und nach Oslo. Norwegian fliegt ab 7. April zweimal pro Woche nonstop nach Trondheim.

Der British-Airways-Ableger BA City Flyer fliegt ab Mitte Mai täglich vom BER nach London City. Kein anderer Flughafen in der britischen Hauptstadt liegt so verkehrsgünstig.

Transavia bietet zwei neue Frankreich-Verbindungen an – bereits mit Beginn des Sommerflugplans nach Nantes, ab 22. April dann auch nach Montpellier, jeweils zweimal pro Woche.

Turkish Airlines hat mit Gaziantep (dreimal wöchentlich) und Adana (zweimal wöchentlich) Anfang April zwei weitere Ziele im Angebot. Ab Ende Mai steuert die Airline weitere Ziele in Türkei an: Bodrum, Izmir und Samsun (zweimal wöchentlich), und einmal pro Woche nach Trabzon am Schwarzen Meer.

Erstmals seit der BER-Eröffnung gibt es wieder eine Direktverbindung in die USA. Ab 28. März fliegt United Airlines sechsmal pro Woche von Berlin-Brandenburg nach Newark, New Jersey. Ab 5. Mai gibt es diesen Flug täglich.

Die zweite Interkontinentalverbindung ist der Direktflug nach Singapur mit Scoot, der Low-Cost-Tochter von Singapore Airlines – dreimal pro Woche. An den anderen Wochentagen fliegt Scoot voa Athen nach Südostasien.

Von Thorsten Keller