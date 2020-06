Potsdam

In Coronazeiten sind die kulturellen Angebote eingeschränkt – trotzdem gibt es am Wochenende im Land so einiges, was möglich ist. Hier ein paar Entdecker-Tipps für Ausflügler in Brandenburg.

Wie wäre es mit einer Wanderung auf dem Urstromtalweg mit der Nummer 66 im Fläming-Walk-Netz? Mit seinen knapp 10 Kilometern gehört der zweistündige Rundweg sicher zu den schönsten im gesamten Kreis Teltow-Fläming.

Doch lieber mit dem Rad?

Falls Sie das Fahrrad bevorzugen, ist eine Tour um den Beetzsee ein heißer Tipp: Los geht es am Bahnhof in Brandenburg an der Havel, der von Potsdam oder Berlin mit der Regionalbahn direkt und schnell erreicht werden kann. Zur Auswahl stehen mehrere Tourvarianten, man kann also je nach Tagesform entscheiden.

Auch in der Stadt selbst gibt es eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten: Der Dom und mehrere imposante Kirchen können besucht werden, es gibt Parkanlagen, historische Tore, viel Grün und viel Wasser. Außerdem sollten Sie in Päwesin unbedingt in der Bäckerei Backwahn Halt machen, wo es Gebäck einer buddhistischen Klosterschule gibt.

Brandenburg hat noch viele weitere attraktive Radwege zu bieten. Einige bieten sich für Tagestouren an, aber auch Vielfahrer kommen auf ihre Kosten. Hier stellen wir die schönsten Wege des Landes vor.

Für Daheim-Bleiber

Und falls Sie doch lieber zu Hause oder im heimischen Garten bleiben möchten, lauschen Sie doch am 21. Juni, ab 19 Uhr dem Festspielabend der Alten Musik im Schlosstheater im Neuen Palais in Potsdam. Live zu hören im rbbKultur und zu sehen im Video-Livestream. Die dreistündige Übertragung führt durch bedeutende Säle des Weltkulturerbes wie dem Raffaelsaal, der Ovidgalerie und dem Palmensaal in der Orangerie im Neuen Garten: mit Kammermusik von J.S. und C.P.E. Bach, Friedrich dem Großen, Beethoven und Isang Yun sowie Auszügen aus Opern von G. P. Telemann, J. A. Hasse, und C.H. Graun.

Und wenn Sie Lust auf einen Ausflug in die Potsdamer Vergangeheit haben: Hier erfahren Sie, wie die Menschen in den 80-und 90er Jahren ihre Freizeit verbracht haben.

