Brandenburgs scheidender FDP-Chef hält Wähler für ungebildet

Nach der Niederlage bei der Landtagswahl sucht die Brandenburger FDP den Weg aus der Krise – mit neuem Personal. Auf einem außerordentlichen Parteitag in Wildau ( Dahme-Spreewald) wollen die Liberalen einen neuen Landesvorstand wählen. Generalsekretärin Linda Teuteberg (38) hat ihre Kandidatur angekündigt. Der bisherige Landeschef Axel Graf Bülow hatte nach der Wahlniederlage seinen Rücktritt zum 30. November angekündigt.

Nur 4,1 Prozent der Wähler hatten am 1. September ihre Stimme den Liberalen mit Spitzenkandidat Hans-Peter Goetz gegeben. Es war der Partei damit zum zweiten Mal in Folge nicht gelungen, wieder in den Landtag einzuziehen.

Konkurrenz für Teuteberg ?

Teuteberg könnte auf dem Parteitag im Wettbewerb um den Vorsitz Konkurrenz bekommen. Stephan Fischer aus Eberswalde ( Barnim) hat seine Kandidatur angekündigt. „Inhaltlich sind wir mit dem Konzept der Mitte gescheitert. Denn wer wählt den Kompromiss der Mitte zwischen den linken und rechten Positionen?“, sagt er in seinem Bewerbungsschreiben. Ob er seine Kandidatur aufrecht hält oder noch zurückzieht, ist offen.

Als Gastredner spracht der FDP-Bundesvize Wolfang Kubicki seinen Parteifreunden Mut zu. „Nach der Wahl ist vor der Wahl“, sagte er. „Unsere Erwartungen haben sich nicht erfüllt, aber Freie Demokraten schütteln sich und machen weiter“, sagte er.

Bülow hält Wähler für ungebildet

Der scheidende Landeschef Axel Graf Bülow sieht die Schuld an der Wahlniederlage vor allem in äußeren Faktoren. Er machte die SPD-Kampagne für die Wahlniederlage verantwortlich. „Wir hatten enorme Zuwächse, aber am Tag der Wahl hatten wir etwas Pech“, sagte er. In den letzten Tagen vor der Wahl habe die SPD dazu aufgerufen, Spitzenkandidat Woidke zu unterstützen, um so zu verhindern, dass die AfD stärkste Kraft werde.

Bülow sprach von einer „unseligen Kampagne“ und äußerte öffentlich Zweifel am Bildungsniveau der Wähler. Es sei eine Frage der Bildung, ob man glaube, dass die AfD als stärkste Kraft auch wirklich den Ministerpräsidenten stellen könne, sagte er. Diese Vorstellung sei „hirnrissig“. „Manchmal denke ich, ob es nicht hilfreich wäre, einen Wahlführerschein einzuführen“, sagte er. Dies sei jedoch mit seinen liberalen Prinzipien nicht zu vereinbaren.

Von Torsten Gellner