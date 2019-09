Potsdam

Die Sondierungsgespräche der SPD nach der Landtagswahl in Brandenburg gehen in eine weitere Runde. Die Sozialdemokraten treffen sich am Freitagvormittag in Potsdam mit den Grünen und dann mit den Freien Wählern. Am Donnerstag hatte sich dieSPD erst mit der CDU und dann mit der Linken getroffen.

Die Grünen sind von Bedeutung, weil sie Partner sowohl einer möglichen Regierung mit SPD und CDU („ Kenia“-Koalition) als auch mit SPD und der Linken sein können.

Auch mit CDU und Freien Wählern wäre eine Koalition theoretisch möglich. Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) hatte allerdings mit Blick auf die Freien Wähler gesagt, er habe Zweifel an deren Stabilität. Die SPD braucht nach der Landtagswahl vom 1. September zwei neue Partner, für die bisherige Konstellation Rot-Rot reicht es nicht.

Ein rot-grün-rotes Bündnis und eines aus SPD, CDU und Freien Wählern hätten jeweils nur eine Stimme Mehrheit, ein rot-schwarz-grünes Bündnis hätte sechs Stimmen Mehrheit. Mit der AfD will keine der anderen Parteien koalieren.

Wer verhandelt für welche Partei?

SPD

Katrin Lange , stellvertretende Landesvorsitzende;

Manja Schüle, Bundestagsabgeordnete; Erik Stohn, GeneralsekretärMike Bischoff, Fraktionschef, Ines Hübner, stellvertretende Landesvorsitzende, Martin Gorholt, Chef der Staatskanzlei.

Ministerpräsident Dietmar Woidke nimmt zunächst wegen eines Trauerfalls in der Familie nicht teil.

CDU

Ingo Senftleben, Landes- und Fraktionsvorsitzender (noch); Steeven Bretz, Generalsekretär; Jan Redmann, Parlamentarischer Geschäftsführer; Michael Stübgen, Bundestagsabgeordneter; Kerstin Hoppe, Beisitzerin im Landesvorstand; Björn Lakenmacher; Landtagsabgeordneter.

Grüne

Petra Budke und Clemens Rostock, Landesvorsitzende(r); Ursula Nonnemacher und Benjamin Raschke, Spitzenkandidaten; Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende; Axel Vogel, Fraktionsvorsitzender.

Linke

Diana Golze und Anja Mayer, Landesvorsitzende; Kathrin Dannenberg und Sebastian Walter, Fraktionschefs; Christian Görke, Finanzminister; Kirsten Tackmann, Bundestagsabgeordnete.

BVB /Freie Wähler

Péter Vida, Landesvorsitzender und Landtagsabgeordneter; Bernd Albers, Bürgermeister von Stahnsdorf ( Potsdam-Mittelmark); Christine Wernicke, Landtagsabgeordnete.

