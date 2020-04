Potsdam/Berlin

Der Donnerstag wird nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Berliner Raum und im Süden Brandenburgs meist heiter, nur in der Nordhälfte kann es ab den Mittagsstunden bewölkt sein. Mit Regen rechnen die Meteorologen nicht. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 Grad an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern, um 18 Grad in Berlin und 21 Grad in der Elbe-Elster-Niederung.

Der Freitag wird laut DWD heiter bis sonnig und trocken. Im weiteren Tagesverlauf können Quellwolken aufziehen. Die Höchstwerte sollen zwischen 14 Grad in der Uckermark und 18 Grad an der Grenze zu Sachsen liegen.

Für das Wochenende sagten die Wetterexperten viel Sonnenschein voraus und Werte bis maximal 19 Grad.

