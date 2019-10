Potsdam

Der Herbst zeigt sich zum Wochenbeginn von seiner schönsten Seite. Auf eine vielerorts nahezu wolkenfreie Nacht folgt ein sonniger Montag. Doch der Schritt vor die Tür dürfte für viele Brandenburger eine Überraschung parat gehabt haben: Mit örtlich bis zu minus fünf Grad Celsius gab es in den frühen Morgenstunden einen ordentlichen Frost. Und auch im Laufe des Tages bleibt es mit elf bis 13 Grad recht frisch.

Zur Galerie Sonne, Wolken, Regen: Der Oktober zeigt sich zurzeit von seiner wechselhaften Seite. Doch in Brandenburg hat jedes Wetter seine schönen Seiten.

Aber der goldene Oktober grüßt nur kurz, im Laufe der kommenden Nacht ziehen von Westen neue Wolkenfelder heran, die auch wieder Regen im Gepäck haben. Am frühen Morgen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zwischen Prignitz und Fläming die ersten Tropfen. Da die Temperatur in der Nacht auf drei bis minus ein Grad absinkt und in Bodennähe stellenweise minus vier Grad erwartet werden, muss mit glatten Fahrbahnen gerechnet werden.

Am Dienstag und Mittwoch lässt die Wolkendecke voraussichtlich nur wenige Sonnenstrahlen durch. Dafür geht es auf dem Thermometer wieder nach oben: Dienstag werden zwischen zehn und 13 Grad, am Mittwoch zwischen 14 und 16 Grad erwartet. Nachts sinkt die Temperatur auf knapp unter zehn Grad, damit ist es mit Eiskratzen am Morgen und glatten Fahrbahnen erstmal wieder vorbei.

Von RND/isc