Potsdam

Sie präsentieren sich mal progressiv, mal radikal und mal „ideologiefrei“; sie kämpfen um Einzelinteressen wie mehr Tierwohl oder gegen die Corona-Maßnahmen – die Rede ist von den kleinen Parteien. In Brandenburg treten davon 13 zur Bundestagswahl am Sonntag an. Dazu kommen die sechs großen Parteien, die bereits im Bundestag sitzen.

Eine Chance auf den Einzug in den Bundestag haben die kleinen Parteien nicht, die alle mit eigenen Landeslisten antreten und damit auf die Zweitstimme setzen. Sie werben, kleben Plakate und suchen mit ihren begrenzten Mitteln größtmögliche Aufmerksamkeit. In Umfragen werden die kleinen Parteien als „Sonstige“ geführt. Sie träumen ihren Traum vom Überspringen der Fünf-Prozent-Hürde.

Landen die Freien Wähler über fünf Prozent?

Am ehesten ist eine solche Überraschung noch den Freien Wählern zuzutrauen, die in Bayern ihre Hochburg und in Brandenburg eine Landtagsfraktion haben. Spitzenkandidat im Land ist Jörg Arnold (55), der verspricht, „ideologiefrei Politik von unten nach oben und mit gesundem Menschenverstand“ machen zu wollen. Die Hoffnung der Freien Wähler ist vor allem, dass sich die Demoskopen verrechnet haben. Diese würden die Vereinigung stets „rund ein Prozent“ schlechter bewerten als sie es wirklich seien – das würde dann reichen, glaubt Arnold, der besonders im ländlichen Raum Zuspruch verspürt: „Die Leute rennen uns die offenen Türen ein.“ Und Hubert Aiwanger aus Bayern, der bundesweit Spitzenkandidat ist, rechnete schon mal vor, dass nur der Einzug der Freien Wähler Rot-Rot-Grün verhindern könnte. Vor vier Jahren lagen die Freien Wähler mit 1,2 Prozent in Brandenburg über dem Bundesschnitt von 1,0.

Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) gilt als wertkonservativ und grün. Spitzenkandidat Thomas Löb ist mit einem Bauwagen als Wahlkampfmobil im Land unterwegs. Seine Hauptkritik an den regierenden Parteien: „Noch immer setzt man auf Wirtschaftswachstum, der Profit steht über dem Menschenrecht und die Natur wird durch die Ausbreitung des Menschen geradezu vernichtet. Dieser Wahnsinn muss gestoppt werden“, fordert er. Vor vier Jahren erreichte die ödp, die es schon seit 1981 gibt und die ihre Hochburg in Bayern haben, in Brandenburg 0,3 Prozent.

Volt gibt es in 29 Ländern

Die Partei Volt ist ein Ableger der pan-europäischen Bürgerbewegung Volt Europa und ist in 29 Ländern aktiv. Es ist eine junge Partei, die Mitte August auf dem Alten Markt in Potsdam die Mitkonkurrenten zu einem „Politik Slam“ einlud, um sich gegenseitig die Positionen vorzustellen. Die großen Parteien blieben fern, es kamen nur ödp, Piraten und Humanisten. 44 Mitglieder hat die Partei erst in Brandenburg. Der Name Volt soll zeigen, dass die Partei „neue Energie nach Europa“ bringen möchte.

Wieder mit dabei ist die Satirepartei „Die Partei“, die vor vier Jahren in Brandenburg 1,3 Prozent erreichte. Ihr vollständiger Name: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative. Ihr Mittel im Wahlkampf: Mit provozierenden Aktionen Aufsehen erregen. Eine ihrer Forderungen: Gendern soll zur Pflicht werden - „für alle Jahrgänge ab 2000. Für die übrigen gilt eine Übergangsfrist bis 2090.“

Tierschutzpartei wirbt für „Mitgefühl wählen“

Die Tierschutzpartei tritt mit dem Motto „Mitgefühl wählen“ an und ist gegen Massentierhaltung, Tiertransporte, Käfighaltung und Kastenstände für Nutztiere. Sie hat aber auch andere Themen wie den Klimawandel. Zudem soll ein Recht auf mindestens ein veganes Essen in Restaurants und Kantinen eingeführt werden. Sie hat in Brandenburg 200 Mitglieder.

Die Piraten, die sich 2006 gründete, hatten anfangs nur das Thema Netzpolitik. Inzwischen ist die Partei breiter aufgestellt und setzt auf starke Bürgerrechte, mehr Transparenz des Staates und Basisdemokratie. In Brandenburg ging sie mit dem Slogan „Zukunft ist wählbar” auf Tour.

Nähe zu „Querdenken“-Bewegung

Die Basisdemokratische Partei Deutschland (Die Basis) wurde im Juli 2020 aus Protest gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen gegründet. Sie tritt oft mit allgemeinen und auf den ersten Blick unverfänglichen Aussagen auf. In Brandenburg ist Wilfried von Aswegen der Spitzenkandidat. Der 65-jährige Heilpraktiker wirbt in einem Video für seine Partei. „Mein großer Wunsch ist, dass wir wirklich angstfrei durchs Leben gehen. Dass wir uns nicht beirren lassen durch irgendwelche rechtlichen Maßnahmen“, sagt er. Die Partei, die kein Bundeswahlprogramm hat, wird in der Nähe der „Querdenken-Bewegung“ mit zahlreichen Corona-Verharmlosern verortet.

Parteien, die im Visier des Verfassungsschutzes stehen

Erneut treten Kleinparteien an, die im politischen Spektrum als extrem rechts und extrem links angesehen werden und teils in Verfassungsschutzberichten erwähnt werden. Wie die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), die bei der Bundestagswahl 2017 landesweit auf 0,4 Prozent der Stimmen kam. Sie hat in den vergangenen Jahren massiv an Bedeutung verloren – durch die AfD, aber auch durch das Verbotsverfahren, auch wenn das nicht erfolgreich war. Sie ist die älteste rechtsextremistische Partei in der Bundesrepublik, vertritt rassistische, antisemitische und revisionistische Positionen, so der Verfassungsschutz.

Die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) sieht sich selbst als radikal links und revolutionär. Sie ist für die Schaffung einer „klassenlosen kommunistischen Gesellschaft“. Der Verfassungsschutz in Brandenburg stuft die Partei – ebenso wie die ebenfalls zur Wahl stehende Deutsche Kommunistische Partei (DKP) – als linksextremistisch ein. Beide Parteien würden ganz konkret ein totalitäres System nach Vorbild der ehemaligen DDR beziehungsweise der Sowjetunion anstreben, heißt es dort.

Weitere kleine Parteien sind in Brandenburg die Partei der Humanisten, die sich selbst als „rational, liberal und fortschrittlich“ ansehen, das Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei des früheren CDU-Politikers und Publizisten Jürgen Todenhöfer und die Partei Unabhängige für bürgernahe Demokratie, die sich als „echte Bürgerpartei“ aus der „Mitte der Gesellschaft“ ansieht.

Von Igor Göldner