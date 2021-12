Potsdam

Der Verkehr rund um die Tesla-Fabrik in Grünheide (Oder-Spree), die kurz vor dem Start steht, wird massiv zunehmen. Das zuständige Ministerium in Potsdam ist Befürchtungen entgegengetreten, es könnte auf den Autobahnen, Straßen und Schienen nach der Eröffnung zu chaotischen Zuständen kommen. „Ich glaube nicht, dass es zu einem Verkehrsinfarkt kommt“, sagte Infrastruktur-Staatssekretär Rainer Genilke am Donnerstag im Verkehrsausschuss des Landtags. Am Flughafen BER hätte es ähnliche Befürchtungen gegeben, die nicht eingetreten seien. Es gebe ein abgestimmtes Verkehrskonzept für Schiene und Straße. Bei der Verlegung des Bahnhofs Fangschleuse und der Aufstellung der provisorischen Fußgängerbrücke sei man im Plan, so Genilke.

In Grünheide sollen jährlich rund 500.000 Fahrzeuge des Elektro-SUV Tesla Model Y gebaut werden. Geplant wird mit rund 10.000 Beschäftigte, die werktäglich zum Werk pendeln werden.

Linke: Massive Zunahme des Schwerlastverkehrs

Linke, Freie Wähler und AfD äußerten Zweifel an den Verkehrsplänen des Landes. Die Linke befürchtet eine „verkehrspolitische Katastrophe rund um Tesla“. Der massiv zunehmende Schwerlastverkehr in den kommenden Jahren werde zu größeren Staus führen, sagte der infrastrukturpolitische Sprecher Andreas Büttner. Er forderte dazu auf, stärker den Fokus auf einen leistungsfähigen Busverkehr und bessere Radwege zu lenken.

Die Landesregierung habe aber bisher nichts weiter getan, als die Verlegung des Bahnhofs Fangschleuse für 50 Millionen Euro in die Wege zu leiten, die fragwürdig sei, betonte Büttner. Die Linke fordert schon länger, dass sich der Tesla-Konzern von Milliardär Elon Musk an den Kosten der Investitionen im Verkehr beteiligt.

Fachgemeinschaft Bau fordert mehr Tempo

Der Abgeordnete Philipp Zeschmann (Freie Wähler) übte scharfe Kritik: „Das Ministerium verschließt vollkommen die Augen vor den wirklichen Verkehrsproblemen.“ Es gebe bisher keine Lösung für den Verkehr auf den Autobahnen, rund um Erkner und Neu-Zittau. Das sei unverantwortlich.

Auf mehr Tempo beim Verkehr drängt auch die Fachgemeinschaft Bau Berlin-Brandenburg. Im Hinblick auf den Produktionsstart von Tesla und die Verkehrszuwächse müssten die Maßnahmen beschleunigt und schnellstmöglich umgesetzt werden, sagte Hauptgeschäftsführerin Manja Schreiner. Sie forderte die Einbeziehung des regionalen Baugewerbes in die Maßnahmen.

Von Igor Göldner