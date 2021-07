Spannungen in der Kenia-Koalition: Nervöse Grüne

Potsdam

Da müssen die Nerven schon ziemlich strapaziert sein, wenn die Parteivorsitzende eines Koalitionspartners einen Neustart ausruft. Grünen-Chefin Julia Schmidt fordert Geschlossenheit ein, markiert aber vorsichtshalber gleich die roten – beziehungsweise grünen – Linien: keine Abstriche am Landesaufnahmeprogramm für Geflüchtete, keine Abstriche an der Krankenhausfinanzierung.

Es knirscht im Koalitionsgebälk

Schmidt verweist auf den Koalitionsvertrag, aber der ist vor anderthalb Jahren entstanden – vor Corona. Die Pandemie und die damit verbundene Ausgabenpolitik stellen aber so ziemlich alles in Frage, denn Brandenburg ist nicht die EZB mit der Lizenz zum Gelddrucken. Es knirscht also im Koalitionsgebälk, und dafür ist die Corona-Krise ebenso verantwortlich wie die nahende Bundestagswahl, die zu den verschiedensten Profilierungsversuchen verleitet. Vor allem die Grünen leiden – unter sinkenden Umfragewerten und diversen Pannen.

Ministerin im Kreuzfeuer

Das Kreuzfeuer etwa, in das die populäre Gesundheitsministerin beim Impfen geraten ist, wurde von SPD und CDU mit einiger Genugtuung verfolgt und gelegentlich auch angestachelt. Nach der Wahl am 26. September könnte die pragmatische Harmonie, mit der Kenia gestartet war, wieder von ganz alleine in das Dreierbündnis zurückkehren. Und dann gilt das Wort, das Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geprägt hat: „Wir werden einander viel verzeihen müssen.“

Von Torsten Gellner