Potsdam

Es wäre völlig falsch, die stark gestiegenen Spareinlagen vieler Brandenburger sozusagen als Gewinn aus der Corona-Krise zu werten. Die Bürger tun nur das, was viele Generationen zuvor auch getan haben: Sie sparen für harte Zeiten ein Polster an. Die Preisfrage in der aktuellen Krise lautet allerdings: Werden die Haushalte einen scharfen finanziellen Einbruch erleiden?

Tragen die Brücken?

Bislang hat die Politik mithilfe enormer Kredite Brücken gebaut in der Hoffnung, dass diese bis ans rettende Ufer tragen – also bis zu einer Normalisierung des Lebens. Die angelaufene Massenimpfung gibt Anlass zur Hoffnung. Aber es wird voraussichtlich noch viele Monate dauern, bis das öffentliche Leben in etwa wieder dem vor einem Jahr gleicht. Wie hart die Lockdowns die Wirtschaft wirklich getroffen haben, dürfte Anfang des kommenden Jahres sichtbar werden, wenn die Insolvenzregeln wieder in Kraft sind, die die Politik aus Krisengründen ausgesetzt hatte. Dann könnte einiges von dem angesparten Polster abschmelzen.

Hoffen auf eine Konsumwelle

Dennoch: Mit einiger Wahrscheinlichkeit werden zahlreiche Sparer mit einem Plus auf dem Konto aus der Krise kommen. Denn die ausgefallenen Urlaube, Restaurant-, Kino-, Theater- und Konzertbesuche werden sie nicht nachholen können. Winkt nach Corona also ein goldenes Konsumzeitalter? Allen Gewerbetreibenden wäre es zu wünschen. Denn das gesparte Geld fehlt ja an anderer Stelle: Welche Verwüstung diese Krise in den Innenstädten schon jetzt angerichtet hat, das dürfte uns erst klar werden, wenn das Bummeln wieder Spaß macht.

Von Ulrich Wangemann