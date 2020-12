Potsdam

Keine Reisen, wenige Restaurantbesuche und allgemeine Kaufzurückhaltung: Im Krisenjahr 2020 haben die Brandenburger in rekordverdächtiger Höhe Geld gespart und bei Banken deponiert. Das geht aus einer Umfrage der MAZ bei mehreren Kreditinstituten hervor. So hat die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) mit Sitz in Potsdam in diesem Geschäftsjahr einen Zuwachs an Einlagen von 1,1 Milliarden Euro verbucht (Stand Ende November).

„Gemessen an einem Volumen sämtlicher Einlagen von 12,8 Milliarden Euro ist das ein riesiger Zuwachs. So etwas hatten wir noch nie“, sagte MBS-Chef Andreas Schulz. Massive Zukäufe von Wertpapieren verzeichnete das größte märkische Geldhaus, dessen Geschäftsgebiet Westbrandenburg ist, in diesem Jahr ebenfalls.

So sei der Bestand an Wertpapieren im Corona-Jahr um rund 100 Millionen Euro gestiegen. In Immobilien investierten die Kunden der MBS ebenfalls erhebliche Summen: Die Bank reichte im abgelaufenen Geschäftsjahr Immobiliendarlehen in Höhe von einer halben Milliarde Euro aus – das entspricht einem Plus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Staatliche Hilfen federn vieles noch ab

Andreas Schulz, Vorstandsvorsitzender der Mittelbrandenburgischen Sparkasse MBS, Quelle: MBS

MBS-Chef Schulz deutet die Entwicklung so: „Die Menschen haben weniger Gelegenheit, Geld auszugeben. Dieses Geld landet auf den Konten.“ Staatliche Hilfen wie das Kurzarbeitergeld hätten die Haushalte bislang mehrheitlich vor scharfen finanziellen Einschnitten bewahrt, ergänzte Schulz.

Die klare Tendenz zum Sparen bestätigt auch die Sparkasse Märkisch-Oderland. Dort sind die Einlagen der Kunden im Corona-Jahr um 133 Millionen Euro (plus 7,6 Prozent) gestiegen. Um 20 Millionen Euro (plus 6,8 Prozent) stieg der Bestand an Wertpapieren, die Kunden von der Sparkasse betreuen lassen.

„Deutlich über dem Niveau des Vorjahres“

Fast ausschließlich aufwärts ging es im Corona-Jahr auch bei der Sparkasse Oder-Spree mit Sitz in Frankfurt (Oder). „Die überdurchschnittliche Entwicklung der Kundeneinlagen hält an“, teilte das Kreditinstitut auf Anfrage mit, nannte aber mit Verweis auf die Bilanz-Vorstellung im kommenden Februar noch keine konkreten Zahlen. Das Einlagenwachstum liege aber „deutlich über dem Niveau des Vorjahres“. Das Volumen der ausgereichten Baufinanzierungen „übertrifft das bereits sehr gute Ergebnis des Vorjahres“, so Sprecherin Anja Schroschk.

Dagegen haben die wirtschaftlichen Verwerfungen durch erzwungene Geschäftsschließungen, Betätigungsverbote und Einkommensausfälle die Sparkassen bislang nicht annähernd in Schwierigkeiten gebracht. In 1100 Fällen hat die MBS Kreditnehmern Tilgung gestundet – und das bei einen Geschäftskundenbestand von 40.000.

Nur wenige Stundungen

Bei der Sparkasse Märkisch-Oderland war die Nachfrage nach Tilgungs- oder Ratenaussetzung auch „sehr überschaubar“, wie Sprecher Falk Hoffmann mitteilt. „Wir hatten bei gut 10.000 Darlehenskonten insgesamt nur 230 Aussetzungen, davon 144 bei gewerblichen Darlehen.“

Rund 878 Darlehen waren bei der Sparkasse Oder-Spree von Aussetzung betroffen. „Jetzt wird sich zeigen, welche Auswirkungen der neue Lockdown mit sich bringen wird“, sagt Sparkassen-Sprecherin Anja Schroschk. „Nach wie vor bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit zur Ratenaussetzung.“

Trend zum bargeldlosen Zahlen

Einen deutlichen Sprung haben bargeldlose Bezahlsysteme Bei der Sparkasse Oder-Spree hat Corona das bargeldlose Zahlen kräftig angeschoben. „Die Anzahl der Gesamttransaktionen mit der Sparkassen-Card ist von Oktober 2019 bis Oktober 2020 um circa 25 Prozent gestiegen“, bilanziert die Sprecherin.

Brandenburgs Bankkunden bilden mit ihren wachsenden privaten Ersparnissen einen europaweiten Trend ab. Laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft (DIW) in Köln haben die Deutschen in dem vom ersten harten Lockdown geprägten zweiten Quartal 2020 elf Prozent weniger Geld ausgegeben. Im Durchschnitt aller EU-Staaten stieg die Sparquote im selben Zeitraum um gut acht Prozentpunkte, obwohl die Bürger in etlichen Ländern als Auswirkung der Krise starke Einkommensverluste hinnehmen mussten. So verringerten sich die Einkommen von April bis Juni EU-weit um sechs Prozent, haben DIW-Forscher errechnet.

Von Ulrich Wangemann