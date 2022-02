Potsdam

Ludger Weskamp ist um Zuversicht bemüht. Er sagt Sätze wie „Bange machen gilt nicht“, „wir schauen nach vorne“, „wir klagen nicht, sondern handeln“ oder „wir sind auch weiterhin die Hausbank der Ostdeutschen.“ Da hat er statistisch gesehen nicht Unrecht. Weskamp, der ehemalige Landrat von Oberhavel, spricht seit Anfang Januar als Präsident für den Ostdeutschen Sparkassenverband (OSV).

In dessen Gebiet, also in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt, leben rund zehn Millionen Menschen, die sechs Millionen Girokonten bei einer Sparkasse haben.

Die Inhaber dieser Konten häufen zwar Rekordsummen an, aber sie leben in unruhigen Zeiten. Sie müssen seit Jahren dabei zusehen, wie ihr Geld auf den Konten immer weniger wert ist, wie die Inflation galoppiert, die Energiepreise auf Rekordhöhe steigen und wie neuerdings noch Negativzinsen das Ersparte vernichten.

Brandenburger entdecken Aktien für sich

Viele der eher börsenskeptischen Brandenburger haben daher einen Teil ihrer Ersparnisse in Wertpapieren angelegt: Auf 3 Milliarden Euro kletterte 2021 der Umsatz im Privatkundenbereich der märkischen Sparkassen – fast eine Verdopplung gegenüber 2020. Doch Corona, Lieferengässe und die Kriegsgefahr in Osteuropa tragen nicht zur Beruhigung der Märkte bei.

Neuer Sparkassen-Präsident Ludger Weskamp (55) ist seit 1. Januar geschäftsführender Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbands (OSV). Der Oranienburger trat die Nachfolge von Michael Ermrich an, der den OSV seit 2013 geleitet hatte. Um Ermrichs Nachfolge war 2018 ein inner-sächsischer Machtkampf ausgebrochen. Sowohl der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) als auch der Bautzener Landrat Michael Harig (CDU) hatten den Posten antreten wollen. Ergebnis des Streits: Ermrich verlängerte wider Willen, und im Sommer 2021 einigten sich die Verbandmitglieder mehrheitlich auf Oberhavel-Landrat Weskamp.

In solch krisenhaften Zeiten bemüht sich der neue Präsident um Zuversicht. Das Vertrauen in die Sparkassen sei ungebrochen, meint Ludger Weskamp. Tatsächlich verzeichnen die Sparkassen in Ostdeutschland Rekordergebnisse. Sowohl die Kreditvergabe als auch der Einlagenbestand kletterten auf ein neues Hoch.

Bauboom: Immobilienkredite wachsen weiter

Allein die neu bewilligten Wohnungsbaufinanzierungen stiegen um 10,7 Prozent (zwei Milliarden Euro). Ebenfalls fast zwei Milliarden Euro landeten zusätzlich auf den Konten und Sparbüchern der Brandenburger (plus 6,4 Prozent). Damit horten die Sparkassenkunden inzwischen 32,3 Milliarden Euro.

Aber dieses Geld verliert an Wert, und das bringt Weskamp in Rage. Der Hauptverantwortliche ist natürlich die Europäische Zentralbank (EZB) und deren Interesse an hoher Inflation – auch wenn sich jetzt eine Zinswende allmählich andeutet.

Weskamp attackiert EZB-Politik

Die EZB habe in Kauf genommen, dass „Ersparnisse, Altersvorsorge und Löhne weiter entwertet werden und die Lebenshaltung für viele zu einer Herausforderung wird“, sagt Weskamp. Sparkassenkunden seien oft übermäßig belastet. Ihre Ersparnisse und Einkünfte sind bescheiden. Die Mehrzahl der Sparkassenkunden im Verbandsgebiet haben weniger als 4000 Euro auf ihrem Konto. „Da steckt man Kaufkraftverluste nicht einfach weg“, so Weskamp. „Das führt bei manchen direkt in die Altersarmut.“

Sparkassen verlangen Negativzinsen

Dass die Sparkassen zunehmend auch Negativzinsen – vornehm ausgedrückt Verwahrentgelt – von Privatkunden verlangen, sei eine Folge der EZB-Politik. „Wir haben seit Jahren vor dieser Situation gewarnt. Die EZB hat diese Warnungen in den Wind geschlagen“, klagt Wolfgang Zender, Geschäftsführer des OSV. Kein Kreditinstitut könne bei dieser Geldpolitik seine Kunden dauerhaft vor Negativzinsen bewahren.

Die Freigrenzen seien aber so gewählt worden, dass möglichst wenige Kunden betroffen sind, so Zender. „Weit über 90 Prozent der Kunden im Privaten müssen kein Verwahrentgelt bezahlen“, sagt er.

Weiter Filialen werden schließen

Um Kosten zu sparen, schließen die Sparkassen auch einen weiteren Rückzug aus der Fläche nicht aus. Die elf Sparkassen in Brandenburg unterhalten ein Netz aus 263 Geschäftsstellen – das sind rund 40 Filialen weniger als noch vor fünf Jahren. „Wir werden nicht jede Filiale erhalten können“, sagt Weskamp. Leicht falle keine der Schließungen. „Kein Sparkassenvorstand schließt gerne eine Filiale. Das kann nur immer die letzte Lösung sein.“

OSV-Geschäftsführer Zender verwies auf eine Untersuchung. Demnach hat der Sparkassenkunde im Schnitt die Möglichkeit, eine Geschäftsstelle binnen drei bis acht Minuten zu Fuß oder mit dem Auto zu erreichen.

Weskamp: Staat muss Inflation zügeln

OSV-Präsident Weskamp sieht auch den Staat in der Pflicht, etwas gegen die in Deutschland ausgeprägte Inflationsangst zu unternehmen. Weskamp forderte etwa eine Entlastung bei Energiekosten und einen Abbau von Bürokratie. Die steigenden Baukosten hätten auch mit einer Überregulierung zu tun, meint er.

Für steigende Baukosten sorgt auch die große Nachfrage nach Krediten. „Der Ersatz für den fehlenden Zins hat sich in den Kosten für das Bauen und Kaufen von Immobilien schon niedergeschlagen“, erklärt Wolfgang Zender, Geschäftsführer des OSV. „Wir sehen in Ansätzen eine Verteuerung.“

Die Flucht ins Betongold ist ungebrochen. Angst vor Immobilienblasen hält Zender aber im Osten für übertrieben. „Wahrscheinlich ist die eine oder andere Immobilie überteuert, aber eine strukturelle Überhitzung des Immobilienmarktes sehe ich nicht.“

Von Torsten Gellner