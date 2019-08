Potsdam

Die Zeit unmittelbar nach der Wende ist in Brandenburg von einem Anflug von Rechtlosigkeit geprägt. Gewaltexzesse schockieren das junge Bundesland. Die abziehende Sowjetarmee hinterlässt ein Ordnungs-Vakuum und mancher Hoffnungsträger fällt tief. Die 1990er-Jahre im Überblick:

Wolfgang Schmidt , die „Bestie von Beelitz “

In den Jahren 1989 bis 1991 verbreitet der junge Ex-Polizist Wolfgang Schmidt aus Lehnin ( Potsdam-Mittelmark) im Potsdamer Umland Angst und Schrecken. Fünf Frauen im Alter zwischen 34 und 66 Jahren sowie ein Baby bringt er um – die Frauen missbrauchte er sexuell. Zwei Mädchen (beide 13) und eine Frau überleben den Angriff des 1,90 Meter großen Mannes mit schweren Verletzungen.

Weil er zur sexuellen Stimulation Frauenwäsche trägt, wird Schmidt von Boulevardmedien als „Rosa Riese“ bezeichnet – wahlweise „Bestie von Beelitz“ oder „Beelitz-Mörder“. Die Ortsangabe ist dem Doppelmord an der Frau (34) eines russischen Offiziers und ihres Säuglings in Beelitz-Heilstätten geschuldet. Schmidt erschlägt das Kind an einem Baum.

Auf der Flucht vor der Polizei versteckt sich Schmidt im Wald. Zwei Jogger bemerken den mit einem Büstenhalter bekleideten Mann im August 1991, halten ihn fest und übergeben ihn der Polizei. Wie sich herausstellt, hat Schmidt die Frauenkleidung auf Müllkippen zusammengesucht – auf einer Halde erschlägt er fast eine Frau, die dort ebenfalls nach Verwertbarem sucht.

Schmidt wird zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt und kommt danach in den Maßregelvollzug der Justizvollzugsanstalt Brandenburg. Dort beantragt er eine Geschlechtsumwandlung, die ihm auch genehmigt wird. Mittlerweile nennt sich der Beelitz-Mörder Beate. Einen öffentlichen Aufschrei gibt es, als herauskommt, dass Schmidt im Maßregelvollzug von Lockerungen profitiert und außerhalb der Landesklinik gesehen wird – an einer Tankstelle beim Kauf von Pornoheften. Die Lockerung wird daraufhin zurückgenommen.

Frank Schmökel , Mörder und Serien-Ausbrecher

Der Polizistensohn Frank Schmökel aus Strausberg ( Märkisch-Oderland) ist für eine Serie von Vergewaltigungen und mindestens einen Mord in der Zeit zwischen 1988 und 2000 verantwortlich. Sechs Mal gelingt dem Gewalttäter die Flucht aus geschlossenen Einrichtungen, ob während des Freigangs in der Strafhaft oder als Insasse des Maßregelvollzugs – in der Folge muss ein Staatssekretär zurücktreten.

Weil er eine 13-Jährige vergewaltigt hat, sitzt Schmökel schon vor der Wende in Haft. 1989 profitiert er von einer Amnestie und kommt frei. Seine Opfer sind meist Minderjährige, sogar an einem acht Jahre alten Mädchen vergeht er sich.

Schwerverbrecher Frank Schmökel bei einer Verhandlung im Landgericht Neuruppin. Der Mann mit Sturmhaube ist ein SEK-Beamter. Quelle: ddp/Pool

Trotz mehrerer erfolgreicher Ausbrüche gewährt man Schmökel im Jahr 2000 erneut Ausgang im Rahmen seiner Therapie. Einen Besuch bei seiner Mutter nutzt der Maßregelvollzugs-Insasse, um ein Kuchenmesser an sich zu nehmen, mit dem er seinen Pfleger und seine Mutter schwer verletzt.

Die anschließende Verfolgungsjagd dauert fast zwei Wochen. Am 2. November 2000 erschlägt Schmökel einen Rentner in einer Laubenkolonie in Strausberg, um dessen Auto zu stehlen. Bis nach Polen und Tschechien sucht die Polizei den Flüchtigen, der schließlich bei Bautzen gefasst wird.

Während seiner Flucht führt Schmökel Tagebuch – die MAZ bekommt es zugespielt und veröffentlicht Teile davon. Die Eintragungen geben Einblick in das Seelenleben eines zutiefst narzisstischen, zynischen und selbstgerechten Gewalttäters.

Vor kurzem hat man Schmökel vom Maßregelvollzug in eine reguläre Strafhaft verlegt. Gutachter halten ihn für nicht therapierbar.

Entführungsfall Matthias H. : Tod im Erdloch

Mehr als drei Wochen lang hält die Entführung des Gastwirtssohns Matthias H. im Jahr 1997 Polizei und Bevölkerung im Raum Potsdam in Atem. Zwei russische Ex-Armeeangehörige haben den 20 Jahre alten Geltower gekidnappt, als er sie beim Versuch erwischt, das Mercedes-Coupé seiner Eltern zu stehlen.

Die Entführer melden sich mit einem Foto, das Matthias H. gefangen in einem Erdschacht zeigt. Die Kriminellen wollen eine Million D-Mark Lösegeld haben. Mehrere Geldübergaben scheitern. Hunderte Polizisten suchen nach dem jungen Mann, bei der „Sonderkommission Matthias“ gehen mehr als 1000 Hinweise aus der Bevölkerung ein. Alles nützt nichts: Als die Täter von Zivilbeamten in Berlin-Spandau Anfang Oktober festgenommen werden, ist Matthias H. schon seit etwa 20 Tagen tot. Er ist qualvoll in dem Erdloch erstickt, verhungert oder verdurstet.

Die Entführer und Mörder Wjatscheslaw Orlow (links) und Sergej Serow nach ihrer Festnahme in Berlin im Jahr 1997. Quelle: dpa

Die Russen Wjatscheslaw Orlow und Sergej Serow werden 1999 in Potsdam zu je vierzehneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Serow bricht Mitte 1998 aus dem Potsdamer Gefängnis aus – nach drei Tagen wird er geschnappt. Brandenburgs Justizminister Hans Otto Bräutigam bietet seinen Rücktritt an, aber Ministerpräsident Manfred Stolpe lehnt das Gesuch ab, als der Häftling wieder eingefangen ist.

Einer der Täter wird 2013 nach Russland abgeschoben.

Ex-Minister Wolf heuert einen Auftragskiller an

Jochen Wolf ist 1990 als „Beauftragter für die Bildung des Landes Brandenburg“ Geburtshelfer für das Bundesland und wird nach der Neugründung dessen erster Bau- und Verkehrsminister. Der Ingenieur aus der Oberlausitz macht sich sogar Hoffnung, als SPD Spitzenkandidat in die erste Landtagswahl zu ziehen. Am Ende setzt sich Manfred Stolpe durch.

Zehn Jahre später ist Wolf nach einem Korruptionsskandal 1993 politisch erledigt, auf einen untergeordneten Posten im Wirtschaftsministerium abgeschoben, finanziell angeschlagen und in einen kostspieligen Rosenkrieg mit seiner vierten Ehefrau verstrickt.

Tiefer Fall: Jochen Wolf (rechts im Bild) im Jahr 1992 mit dem damaligen Bundesverkehrsminister Günther Krause (auch tief gefallen) und Ministerpräsident Manfred Stolpe (l.). Quelle: MAZ/Michael Hübner

1998 erschießt sich die Geliebte des Ex-Politikers in dessen Badewanne – mit der Waffe des Sportschützen Jochen Wolf. Die 25 Jahre alte Frau aus Samara, Dolmetscherin und Unterwäschemodel, hatte zuvor versucht, die von ihrem Mann getrennt lebende Ehefrau Wolfs zu ermorden – das Vorhaben scheitert. Oksana nimmt sich das Leben, Wolf ist schwer getroffen.

Im Jahr 2001 wird Wolf am Berliner Bahnhof Zoo festgenommen, weil er einen Auftragskiller auf seine Frau angesetzt hat. Der gedungene Ex-Fremdenlegionär entpuppt sich als ehemaliger V-Mann der Polizei und verrät die Sache. 10.000 Mark hat der Ex-Minister als Anzahlung geleistet. Der Minister wird zu fünf Jahren Haft wegen versuchter Anstiftung zum Mord verurteilt. Im Gefängnis begeht er einen Selbstmordversuch.

Die Haft hat er längst abgesessen. Gerüchte, Wolf sei inzwischen verstorben, dementiert die Stadt Brandenburg/Havel im Jahr 2017.

Von Ulrich Wangemann