Spezialeinheit überrumpelt Waffenhändler in Brandenburg

Bei Razzien im Osten Brandenburgs und im Barnim haben Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) zahlreiche Waffen sichergestellt. Wie die Behörden am Vormittag mitteilten, fanden sie insgesamt 28 Waffen sowie Munition.

Granaten und menschliche Knochen

Die Ermittler stießen unter anderem auf Maschinenpistolen, Trommelrevolver, Karabiner, eine Panzerfaust aus dem Zweiten Weltkrieg, verschiedene Granaten und Zünder sowie menschliche Knochen, vermutlich Bodenfunde aus dem Zweiten Weltkrieg. Die meisten dieser Waffen sollen alt sein, es sei im Moment noch unklar, ob sie funktionsfähig sind, teilten die Behörden mit.

Pistolen größtenteils historischer Machart. Quelle: LKA

Vorausgegangen war ein Hinweis von Verfassungsschützern aus Österreich. Die Behörde aus dem Nachbarland hatte den Verkauf von zwei russischen Maschinenpistolen an einen 56 Jahre alten Brandenburger gemeldet. Dieser Mann war den märkischen Behörden bereits wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz bekannt. Bereits am 1. März hatten Spezialeinsatzkräfte der Polizei zugegriffen, als der 56-jährige aus dem Landkreis Märkisch-Oderland versuchte, Munition an einen 27 Jahre alten Mann aus dem Kreis Oder-Spree zu verkaufen. Beide Männer wurden festgenommen.

Hinweise aus Österreich

Bei den anschließenden Durchsuchungen fielen den Ermittlern die beiden Maschinenpistolen aus Österreich in die Hände. Außerdem fanden die Beamten in der Wohnung des 27-Jährigen Nazi-Devotionalien, zum Beispiel einen Reichsadler mit Hakenkreuz, einen Aschenbecher mit SS-Runen und Stahlhelme. Anschließend gerieten weitere Personen den Ermittlern ins Visier: ein 19 Jahre alter Mann aus Märkisch-Oderland und ein 39-Jähriger aus dem Barnim.

Diese Helme fanden die Ermittler ebenfalls. Quelle: LKA

Auch ihre Wohnungen wurden von Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamts am 17. März durchsucht. Dort fand sich ein Großteil der Waffen.

Eine rechtsradikale Gesinnung der Täter sei durchaus naheliegend, sagte Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen ( CDU). „Wir werden nicht zulassen, dass sich radikale Geister mit Waffen eindecken. Da kennen wir kein Pardon.“ Stübgen sprach von einem „erfolgreichen Schlag gegen den illegalen Waffenhandel“. Man werde sehen, was die weiteren Ermittlungen noch zutage förderten.

Die Festgenommenen haben nach Angaben der Ermittler umfangreiche Geständnisse abgelegt. Sie wurden nach der Vernehmung nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Begründung: Es gebe keine Haftgründe mehr wie Verdunklungs- oder Fluchtgefahr.

