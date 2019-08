Potsdam

Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke ( SPD) hat sich für einen „stufenweisen Ausstieg“ aus der Braunkohleverstromung in der Lausitz ausgesprochen. „10 Prozent der der deutschen Stromversorgung kommen aus der Lausitz“, sagte Woidke am Dienstag auf Zuschauerfragen in der rbb-Sendung „ Wahlarena“ zur Landtagswahl am 1. September. „Gleichzeitig müssen wir Stück für Stück klimaneutraler werden.“ Brandenburg sei bei den erneuerbaren Energien führend in Deutschland, erklärte der Regierungschef.

Spitzenkandidaten äußern sich über Kohleausstieg

AfD-Spitzenkandidat Andreas Kalbitz warb für einen Ausstieg „mit Augenmaß“. „Auch wir wissen, dass fossile Rohstoffe endlich sind“, sagte Kalbitz. „Aber die Frage ist: Wie schaffen wir einen Strukturwandel statt einen Strukturbruch?“ Daher müsse man vor dem Ausstieg zuerst einen Plan dafür entwickeln.

CDU-Spitzenkandidat Ingo Senftleben sagte, es sei klar, dass die Braunkohleverstromung in der Lausitz 2038 ende. Die CDU setze sich aber auch dafür ein, dass kein weiteres Dorf mehr abgebaggert werde. „Wir haben in hundert Jahren hundert Dörfer verloren“, sagte er. „Und jetzt müssen die Menschen in der Lausitz die Sicherheit haben, dass sie in ihrer Heimat bleiben dürfen.“

Politische Betätigung statt Schuleschwänzen

Grünen-Spitzenkandidatin Ursula Nonnemacher äußerte viel Sympathie für die „ Fridays for Future“-Bewegung von Jugendlichen gegen den Klimawandel. „Für mich ist das kein Schuleschwänzen, für mich ist das eine politische Betätigung“, sagte sie.

Von RND/dpa