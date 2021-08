Potsdam

Noch sind es knapp zwei Monate bis zur Bundestagswahl im September, doch die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Parteien sind schon mitten drin im Wahlkampf. Neben dem Straßenwahlkampf und offiziellen Auftritten spielen auch die Sozialen Medien eine große Rolle im Kampf um ein Mandat. Doch wie gut schlagen sich die Kandidatinnen und Kandidaten der sechs Bundestagsparteien auf Instagram, Twitter oder Facebook?

Annalena Baerbock (Grüne): Die Sachliche

Auf Twitter bearbeitet Annalena Baerbock, Spitzenkandidatin und Direktkandidatin für den Wahlkreis 61 Potsdam, die ganz großen Themen: Klimawandel, Rassismus, Innen- und Außenpolitik. Der Ton ist sachlich und professional, persönlich wird es allenfalls, wenn Baerbock von einem Vorort-Termin berichtet. In Sachen Reichweite ist sie von allen Kandidatinnen und Kandidaten mit über 300.000 Followern mit Abstand die erfolgreichste.

In dem Feed der Spitzenkandidatin finden sich neben der großen Bundespolitik gelegentlich regionale Themen aus Brandenburg. So sprach die Kanzlerkandidatin der Initiative „Potsdam hilft der Eifel“ kürzlich ihren Dank aus.

Und wie sieht es bei Instagram aus? Ähnlich aufgeräumt wie bei Twitter. Nichts Privates, dafür Hochglanz-Bilder der Kandidatin in Gesprächssituationen und bei Vor-Ort-Terminen. Gelegentlich wendet sich Baerbock in Video-Ansprachen an ihre Follower.

Jens Koeppen (CDU): Der Direkte

„Nägel mit KOEPPEN“, so lautet das Motto von Jens Koeppen, Spitzenkandidat der Brandenburger CDU und Direktkandidat für den Wahlkreis 57 Uckermark und Barnim, auf Twitter. Im Gegensatz zu Baerbock, die über 300.000 Follower bei Twitter hat, ist Koeppen mit seinen rund 3.400 Followern ein Twitter-Zwerg – und das obwohl er seit über zehn Jahren einen Account hat. Im Bundestag aber ist Koeppen eher ein Hinterbänkler.

Koeppens Beiträge zeigen, dass hinter ihm kein großes Social-Media-Team steht. Er nutzt den Kurznachrichtendienst gelegentlich, um seine Positionen zu erläutern – etwa beim Infektionsschutzgesetz. Er solidarisiert sich mit dem Kanzlerkandidaten der CDU Armin Laschet und spricht sich gegen das Verbot von Verbrennungsmotoren aus. Der Ton ist direkt und oft hemdsärmelig, etwa wenn er sich darüber mockiert, dass einige Verkehrsbetriebe künftig auf den Begriff „Schwarzfahren“ verzichten wollen. Für Koeppen ein Zeichen von „Dekadenz“.

Von seinem Wahlkampf sieht man bisher nichts. Keine Veranstaltungen, keine Vorort-Termine. Auf Instagram dagegen erfährt man schon mehr über die Termine des Spitzenkandidaten. Dort finden sich Bilder von einer Veranstaltung in Eberswalde (Barnim) oder eine Zitat-Kachel mit CDU-Logo. Anders als Baerbock teilt Koeppen auch viel Privates: seine Liebe zum Fußball oder die Storchenfamilie aus der Nachbarschaft.

Auch auf Facebook ist Jens Koeppen aktiv. Hier erlebt man Koeppen im Wahlkampf. Einmal besucht er ein Pflegeheim, ein anderes Mal einen Markt. Verknüpft werden die Bilder der Begegnungen mit politischen Inhalten: Der Stärkung des Handwerks oder der Verbesserung der Pflege.

Christian Görke (Linke): Der Neuling

Der Kandidat für den Wahlkreis 64 Lausitz ist ein Neuling in Sachen Twitter und Instagram. Erst seit Mitte Juli nutzt Christian Görke, Spitzenkandidat für Brandenburgs Linke, die beiden Plattformen.

Auf Twitter geht es ihm vor allem um die politischen Positionen der Linken: Stärkung von kleinen und mittleren Einkommen, gerechte Altersrente und Kritik an Steuersenkung für Wohlhabende. Zwischendurch Görke im Wahlkampf. Der Ton ist sachlich und professionell. Görke hat Hilfe von einem Team, das Fotos und Videos für seine Kanäle produzieren. Für die Inhalte sorge der Spitzenkandidat aber selbst, heißt es aus der Geschäftsstelle.

Der Instagram-Account des Spitzenkandidaten ist ähnlich sachlich gehalten wie seine Twitter-Ansprache. Private Einblicke, wie sie Jens Koeppen gewährt, findet man hier nicht.

Auf Facebook ist Görke schon länger unterwegs. Hier geht es vor allem um Görkes politische Arbeit. Man sieht ihn beim Pflanzen von Bäumen, liest Zitate des Chefs der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch. Das Einzige, was Follower privat über Görke erfahren, sind seine Check Ins. So besuchte Görke bereits die Mall of Berlin oder das Stadion Vogelgesang in Rathenow (Havelland).

Olaf Scholz: Der Veteran

Olaf Scholz, Spitzenkandidat der Brandenburger SPD, ist auf Twitter nicht ganz so erfolgreich wie seine Konkurrentin im Wahlkreis 61, Annalena Baerbock. Rund 140.000 Menschen folgen ihm. Auf Twitter vertritt Scholz eine Doppelrolle, als Bundesfinanzminister und als Wahlkämpfer aus Brandenburg. Das macht sich auch thematisch bemerkbar, mal geht es um Aufbauhilfen für die von der Flut zerstörten Gebiete im Westen Deutschlands, mal um einen Wahlkampfauftritt in Potsdam

Auf Instagram sieht man Olaf Scholz in Aktion. Im Gegensatz zu seinen Mitkonkurrentinnen und Konkurrenten findet sich auch das ein oder andere private Bild von Scholz. Mal fährt er Fahrrad an der Oder, mal wandert er in Tirol.

Linda Teuteberg: Die #Brandenburgerin

Die FDP-Spitzenkandidatin Linda Teuteberg, die ebenso wie Scholz und Baerbock im Wahlkreis 61 antritt, tippt selbst, wie sie gegenüber der MAZ bestätigt. Auf Twitter ist Teuteberg fast täglich aktiv und erreicht rund 19.500 Follower. Natürlich geht es um liberale Positionen, um Innovationen, Förderung von Unternehmergeist, aber auch um die angespannte Situation in Belarus. Häufig teilt Teuteberg Artikel, in denen sie zu Wort kommt. Ein Hashtag, den Teuteberg, die in Königs Wusterhausen aufgewachsen ist, häufiger nutzt, ist #Brandenburgerin.

Auf Instagram ist Teuteberg nicht ganz auf sich selbst gestellt, ein Team baut Kacheln, produziert Videos und schießt vorteilhafte Fotos von Wahlkampfterminen und Treffen mit Bürgerinnen und Bürgern. Auch hier ist der Ton professionell, Einblicke in Privates gewährt die Spitzenkandidatin keine. Ähnlich sieht es auf dem Facebook-Feed von Teuteberg aus.

Alexander Gauland: Das Phantom

Der Spitzenkandidat der Brandenburger AfD, Alexander Gauland, ist in seiner Partei ein Unikum. Während die AfD soziale Kanäle stärker als andere Parteien nutzt und teilweise enorme Reichweiten erzielt, tritt ihr Ehrenvorsitzender dort überhaupt nicht aktiv in Erscheinung.

Weder führt er einen Twitter-Account, noch ist er bei Facebook oder Instagram zu finden. Trotzdem ist Gauland öfter online präsent als ihm vielleicht lieb ist. In Posts seiner Parteikollegen wird er oft erwähnt, aber auch Gegner seiner Politik verweisen häufig auf ihn und die Politik der AfD.

Auch auf Instagram taucht der Name Gauland öfter auf. Dann allerdings in Form von Memes und als Objekt der Satire.

Von Gesa Steeger