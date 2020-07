Potsdam

Die Wirtschaft in Brandenburg hat zur Bewältigung der ökonomischen Krise eine rasche Rückkehr zur Normalität gefordert. „Wir brauchen jetzt so viel Normalität wie möglich, damit die Wirtschaft wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren kann“, sagte Frank Büchner, Präsident der Vereinigung der Unternehmensverbände (UVB) in Berlin und Brandenburg nach einem Spitzentreffen von Wirtschaft und Gewerkschaften in der Potsdamer Staatskanzlei.

Die Unternehmen seien bereit, mit detaillierten Hygienekonzepten ihre Verantwortung für Kunden und Mitarbeiter zu zeigen. Büchner forderte auf, noch stärker zu investieren – vor allem in die Infrastruktur auf Schiene und Straße, in den Breitbandausbau und die Digitalisierung. „Corona hat gezeigt, dass sich die gesamten Arbeitsprozesse in den Unternehmen und der Verwaltung verändern.“ Hotellerie, Industrie und die Dienstleistungswirtschaft würden am stärksten unter den Folgen von Corona leiden. Büchner zeigte sich zuversichtlich, dass das Land trotz der enormen Belastungen durch die Krise am Ende gestärkt daraus hervorgehen kann.

DGB-Chef Hoßbach : Kurzarbeiter-Regelung ausbauen

Der Vorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg, Christian Hoßbach, fordert, die Kurzarbeitsregelung „deutlich“ auszubauen – sowohl die Bezugsdauer als auch die Höhe. Das sei bitter nötig, so Hoßbach. Etwa 40 Prozent der Beschäftigten würden weniger als 2000 Euro brutto verdienen, davon nur 60 Prozent zu bekommen sei zu wenig.

Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD), der zu dem Treffen eingeladen hatte, sagte, das Land sei noch in einer Phase der Stabilisierung. Es habe Rückschläge gegeben, aber die Auswirkungen der Krise seien geringer, als er noch vor wenigen Wochen befürchtet hatte.

An dem Treffen nahm auch der Chef der Bundesagentur für Arbeit in Berlin und Brandenburg, Bernd Becking, teil, der hervorhob, dass Brandenburg bisher besser durch die Krise gekommen sei als andere Länder. So sei die Zahl der Arbeitslosen gegenüber Mai sogar leicht zurückgegangen.

Von Igor Göldner