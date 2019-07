Potsdam

Die Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege haben einen Pflegepakt für Brandenburg gefordert. Ohne ein beherztes Umsteuern in der Gesundheits- und Pflegepolitik sei ein Kollaps der Pflege vorprogrammiert, erklärten die Verbände am Mittwoch in Potsdam. Ohne Kehrtwende werde das System kollabieren. Dies sei in einigen Teilen des Landes schon zu beobachten, sagte der Vorsitzende der Liga, Andreas Kaczynski.

„Wir sind dem, was kommt, nicht hilflos ausgeliefert“, betonte er. „Wir können das gestalten. Dafür brauchen wir einen Pflegepakt“, sagte er mit Blick auf die Landtagswahl am 1. September. Eine neue Landesregierung müsse das Thema zügig anpacken.

Aufwertung der Pflege

Notwendig seien unter anderem eine Aufwertung des Pflegeberufs durch mehr Aufstiegschancen und bessere Arbeitsbedingungen, ein Aufbau kommunaler Planungszentren und einer wohnortnahen Pflegeversorgung, flexiblere Formen der Tagesbetreuung und ein Ausbau der Telemedizin.

Die Verbände legten eine „Brandenburger Pflegestrategie 2030“ vor. Darin sind konkrete Maßnahmen für Verbesserungen in der Pflege enthalten. Ein Ziel: Durch ein kluges Quartiersmanagement sollen alle wichtigen Akteure vor Ort miteinander vernetzt werden. Nötig seien „Pflegekümmerer“ auf dem Land, die sich mit den Bedürfnissen vor Ort auskennen. Durch konkrete soziale Angebote vor Ort, könne die Pflegebedürftigkeit von Menschen verzögert werden, hieß es

Finanzierung auf neue Füße stellen

Derzeit fehle in Brandenburg eine mittel- und langfristige Regionalplanung im Pflegebereich, hieß es weiter. Vorbild für Veränderungen könne hier Sachsen sein, wo der Bau von Pflegeplätzen nur noch genehmigt werde, wenn sie an weitere gesundheitliche Infrastruktur angebunden sind. Außerdem sei in Brandenburg die ärztliche Versorgung auf dem Land unzureichend. Um Pflegebedürftige auch mit Technikunterstützung erreichen zu können, müsse der Breitbandausbau verbessert werden.

Nur gemeinsam könne es gelingen, den sich anbahnenden Pflegenotstand abzuwenden, hieß es. In Brandenburg müssten jetzt dafür die richtigen Weichen gestellt werden. Ein „weiter so“ verbiete sich aufgrund der unaufhaltsamen demografischen Entwicklung einer älter werdenden Bevölkerung, betonte Kaczynski: „Je früher wir agieren, desto mehr Handlungsspielräume erhalten wir.“

Die Finanzierung der Pflege müsse zudem grundsätzlich auf neue Füße gestellt werden, forderten die Verbände weiter. Der Bundesgesetzgeber sei gefordert, die Pflegeversicherung so weiterzuentwickeln, dass sie künftig einen Großteil der Pflegekosten abdeckt. Dies müsse mit einer Deckelung der zumutbaren Eigenbeteiligung einhergehen.

