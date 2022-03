Berlin

Ein Wahrzeichen Ostberlins kehrt zurück: Bis Ostern 2025 soll das runderneuerte Riesenrad im Spreepark wieder seine Runden drehen. Zu einem großen Teil wird es aus dem wiederverwerteten Stahl des Original-Rades gefertigt und eine weitgehend neue Gestalt erhalten.

Das Besondere: Es wird künftig über einem 3000 Quadratmeter großen Wasserbecken schweben – und zwar mit Hilfe einer kühn geneigten Tragekonstruktion, die mit Seilen am Ufer fixiert wird.

„Das Wasserbecken wird ein besonderer Reiz für die Besucher“, erklärte Christoph Schmidt, Chef der Berlin-eigenen Firma Grün Berlin, der am Freitag die Pläne vorstellte. Als Besucher werde man praktisch über dem Wasser schweben, die Gondeln nähern sich dem künstlichen See bis auf weniger als einen Meter. „Wir sind in der Lage, 160 Personen pro Fahrt mitzunehmen.“

45 Meter hoch

Das barrierefreie Rad soll sich eher gemächlich drehen. Es gehe darum, den Besuchern des Spreeparks ein „kontemplatives Erlebnis“ zu bescheren, und nicht darum, möglichst viele Menschen in kurzer Zeit durchzuschleusen. Acht bis zehn Minuten wird eine Fahrt dauern. Das berühmte Londoner Riesenrad braucht etwa 30 Minuten für eine komplette Umdrehung – es ist aber mit 135 Metern auch dreimal so groß wie das im Plänterwald.

Das neue Riesenrad im Spreepark soll sich in drei Jahren wieder drehen. Quelle: Grün Berlin

Mit einer Höhe von 45 Metern verspricht das Riesenrad einen schönen Weitblick über Berlin und das Brandenburger Umland bieten. Vier Personen passen in eine Gondel, die in bunten Farben lackiert werden und nachts illuminiert werden sollen.

Fahrt kostet etwa 3 Euro

Während 90 Tonnen Stahlträgern- und Speichen des alten Fahrgeschäfts für die neue Attraktion recycelt werden, mussten die alten Gondeln verschrottet werden. Sie seien nicht mehr zu retten gewesen, hieß es. Die neuen sollen wieder rund sein und sich wie ein Karussell um die eigene Achse drehen können.

In der Form wolle man sich an den Gondeln des ersten Riesenrads im damaligen „VEB Kulturpark“ orientieren, das 1969 seinen Betrieb aufnahm. Das alte Rad wurde 1989 ausgetauscht. Das neue hatte eckige Gondeln. Es drehte sich nur gute zehn Jahre. 1992 der Park von einem neuen Betreiber übernommen wurde – mit eher unrühmlichem Ende.

Das Riesenrad nach der Wende hatte keine runden Gondeln mehr. Quelle: Paul Zinken

2001 musste die Spreepark GmbH wegen mangelnder Besucherzahlen aufgeben. Seither verfiel das Gelände und wurde zum „Lost Place“, der bei Fotografen mit Freude an morbiden Motiven beliebt war. Der ehemalige Betreiber, Norbert Wittes, setzte sich nach Peru ab, wo er sich in Lima ebenfalls an einem Freizeitpark versuchte – mit verschifften Attraktionen aus dem Spreepark. Wittes scheiterte und wurde wegen Drogenschmuggels verurteilt. Bei der Rückkehr nach Deutschland hatte er 167 Kilogramm Kokain im Mast des Fahrgeschäfts Fliegender Teppich versteckt.

Eierhäuschen öffnet 2023

Die Kosten für das neue Riesenrad und das 3000 Quadratmeter große Wasserbecken, an dessen Ufer man auf Terrassen verweilen kann, werden auf 6,4 Millionen Euro beziffert. 2,9 Millionen Euro stammen aus Bundesmitteln, der Rest werde vom Land finanziert, erklärte Umweltstaatssekretärin Silke Karcher.

Mit rund 600.000 Euro Betriebskosten rechnet Berlin Grün im Jahr. Die Fahrkarten für eine Riesenradfahrt sollen klein gehalten werden, man plane ein „niedrigschwelliges Angebot“, das sich Familien leisten können sollen. Etwa drei Euro werde ein Ticket kosten, hieß es.

Das Ausflugslokal Eierhäuschen, ebenfalls eine Institution, soll in einem Jahr wieder Gäste empfangen. Die historische Gaststätte am Spreeufer wird grundsaniert und soll ein Restaurant, einen Biergarten sowie vier Atelierwohnungen für Künstler bieten. Das gesamte modernisierte Spreepark-Areal wird nach jetzigen Planungen bis 2026 fertig.

Von Torsten Gellner