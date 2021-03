Spreewald: Hoffen auf Lockdown-Ende und Touristen 

Potsdam

Bei Bärbel Lange steht in diesen Tagen das Telefon nicht still. „Interessierte Kunden aus Berlin und Cottbus fragen mich, ob sie vorbei kommen können“, erzählt sie. „Ich muss sie dann alle vertrösten und erklären, dass mein Geschäft wegen Corona noch geschlossen bleibt–das tut schon weh.“

Bärbel Lange ist Inhaberin der „Werkstatt für Sorbische Eier“ in der Apothekengasse 1 in Lübbenau im Landkreis Oderspreewald-Lausitz. Dort bemalt sie seit vielen Jahren in liebevoller Handarbeit Eier mit traditionellen sorbischen Mustern.

Laden geschlossen, Kurse verschoben

Wer dieses spreewald-typische Kunsthandwerk erlernen und mehr über die Bedeutung der Motive und Symbole – die weit in das 17. Jahrhundert zurück reichen – erfahren möchte, kann bei Bärbel Lange einen Kurs machen.

Im März kurz vor Ostern herrscht in ihrem Laden für gewöhnlich Hochbetrieb. Im Lockdown steht Bärbel Lange alleine in ihrer Werkstatt. Die Malkurse sind erst frühestens im Sommer wieder möglich. „Ich mache natürlich weiter und verkaufe meine Eier online über meine Webseite“, sagt sie selbstbewusst.

Online-Verkauf kann Kosten decken

Gemäß der aktuellen Brandenburger Eindämmungsverordnung dürfte Bärbel Lange ihre Verkaufsfläche zwar für Termin-Kunden öffnen (Click & Meet). Das ist ihr aber zu umständlich. „Das macht für mich mit meinem kleinen Laden keinen Sinn, da konzentriere ich mich lieber auf den Online-Versand.“ Damit könne sie immerhin ein paar ihrer Kosten decken „und Menschen zu Ostern eine kleine Freude machen“, wie sie sagt. Vergleichbar mit dem Verkauf vor Ort ist das digitale Geschäft für die Künstlerin aber nicht. „Mir fehlt der Austausch mit den Leuten“, sagt die Spreewälderin. „Eine Stimmung wie sonst vor Ostern, dass man sich auf die Zeit freut, kommt bei mir nicht auf.“

Hoteliers haben Ostern abgeschrieben

Auch bei Olaf Schöpe ist die Stimmung gedrückt. Der Hotelier ist Inhaber der Kolonieschänke in Burg/Spreewald und Präsident der Brandenburger Landesgruppe des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga. „Das Ostergeschäft haben sowohl die meisten Hoteliers im Spreewald als auch die Gäste praktisch schon abgeschrieben“, sagt er.

In seinem Hotel „Kolonieschänke“ sind die allermeisten Reservierungen für die Ostertage Anfang April bereits wieder storniert worden. Für Mai und die Sommermonate hingegen prasselten die Buchungen geradezu ein, erzählt Olaf Schöpe.

Hoffen auf Außengastronomie

„Die Leute wollen einfach mal wieder raus“, sagt der Hotelier. Wenn am Wochenende die Sonne scheint, sei in Burg schon ein bisschen was los – Tagestouristen aus den Städten schauen sich im Ort um.

Doch ohne gastronomische Angebote bleibt auch Burg wie paralysiert, sagt der Hotelier. „Ich hoffe für den 22. März auf ein Öffnungssignal aus der Politik – wenigstens für die Außengastronomie“, sagt Olaf Schöpe. An dem Tag wollen sich die Länderchefs wieder mit Bundeskanzlerin Merkel zusammensetzen, um über das weitere Vorgehen in der Pandemie zu beraten.

Kahnfahrer wollen wieder aufs Wasser

Doch die Hoffnungen könnten sich schnell zerschlagen. Noch in dieser Woche könnte das Brandenburger Kabinett zu einer Sondersitzung zusammenkommen, da sich die landesweite Inzidenzzahl eher in Richtung 100 bewegt als in Richtung 50. Schon stehen die erst jüngst beschlossenen Öffnungen wieder auf dem Spiel. Von einem Szenario, das eine Öffnung der Außengastronomie realistisch erscheinen ließe, scheint Brandenburg jedenfalls weiter entfernt als noch vor zwei Wochen. Am Mittwoch wird sich der Wirtschaftsausschuss des Landtags mit der Lage der Branche befassen.

Trotzdem hat sich Martin Matthei den 22. März, dem Tag der nächsten Bund-Länder-Gespräche, dick angestrichen. Der Reeder aus Lübben sehnt sich nach einer Öffnungsperspektive. „Ich denke, wenn die Außengastronomie wieder losgeht, dürfen wir auch wieder aufs Wasser“, sagt der Chef des Fährmannsvereins „Flottes Rudel“.

Im vergangenen Sommer hätten die im Spreewald beliebten Kahnfahrer ein Hygienekonzept erarbeitet, mit dem die Abstände in den Boten gewährleistet werden. Damit sei man gut und sicher durch die Saison gekommen, wie Martin Matthei sagt. „Wir sind draußen und mit Abstand – da ist es für uns Kahnfahrer schon etwas unverständlich, wieso wir noch nicht fahren dürfen.“

Kein Besucheransturm zu Ostern erwartet

Wann er und seine Kollegen grünes Licht für die Wiederaufnahme des Betriebs bekommen, hängt auch vom Willen der einzelnen Landkreise ab. Denn es ist nicht klar geregelt, zu was die Kahnfahrer denn eigentlich zählen – Dienstleister, Schifffahrtsbetrieb oder touristisch-gastronomisches Angebot.

Martin Matthei will die Osterfeiertage jedenfalls noch nicht ganz verloren geben. Er rechnet sowieso nur mit einem zunächst überschaubaren Geschäft mit Tagestouristen. Denn ohne geöffnete Hotels, so der Kahn-Anbieter, sei kein Besucheransturm zu erwarten.

