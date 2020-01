Potsdam

In der Debatte über die Würdigung des 75. Jahrestags der Befreiung vom Nationalsozialismus hat sich Brandenburgs Staatskanzleichefin Kathrin Schneider ( SPD) gegen einen Feiertag am 8. Mai 2020 ausgesprochen. Die Idee für einen „möglicherweise sogar bundesweiten, gesetzlichen Feiertag“ könne sie zwar gut nachvollziehen, sagte Schneider am Dienstag in Potsdam: „Dagegen spricht jedoch, dass dies mit der konkreten Umsetzung zum Beispiel in den Unternehmen oder an den Schulen zeitlich nicht mehr sinnvoll möglich ist.“

Am 8. Mai werde an das „Ende des grauenvollen Zweiten Weltkriegs und des jahrelangen Terrors durch den Nationalsozialismus“ erinnert, der unendliches, millionenfaches Leid über Deutschland, Europa und darüber hinaus gebracht habe, betonte Schneider: „Diese Erinnerungskultur werden wir stets wachhalten.“ Niemand dürfe „die Geschichte umdeuten und böses Gift in die Gesellschaft streuen“. Auch deshalb sei der 8. Mai seit 2015 ein offizieller Gedenktag in Brandenburg.

Das Bundesland nehme sich des Themas auch abseits des Gedenktages an, sagte Schneider. So widme sich die Veranstaltungsreihe „Kulturland Brandenburg“ das gesamte Jahr 2020 unter dem Titel „Krieg und Frieden. 1945 und die Folgen in Brandenburg“ dem Kriegsende und der Befreiung im Mai 1945 sowie den historischen Entwicklungen daraus.

„Ich bin sicher, dass Brandenburg damit einen sehr guten Weg gefunden hat, dieses historische Datum fest zu verankern“, sagte Schneider: „Und vielleicht nachhaltiger als mit einem einzelnen Feiertag.“

Der Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Axel Drecoll, hatte dazu aufgerufen, den 8. Mai 2020 bundesweit zum gesetzlichen Feiertag zu machen – und damit dem Beispiel Berlins zu folgen. Unterstützt wird Drecolls Vorschlag von der Linken im Brandenburger Landtag.

Von MAZonline/epd