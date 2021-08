Staatssekretär Ranft: Wir können die Ärzte nicht zum impfen zwingen

Die Politik fordert Impfangebote für Kinder ab 12 Jahren, aber die Stiko ändert ihre Impfempfehlung nicht. Was tun? Die Idee, in Impfzentren Kinder-Impfungen durchzuführen, ist offenbar nicht so einfach umzusetzen. Ohne impfwillige Ärzte wird aus dem Plan nichts.