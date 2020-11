Potsdam

Meister Reineke wird vielfach nachgesagt, dass er sich den klassischen Weihnachtsbraten gerne schon vor dem eigentlichen Fest holt. Das Kinderlied „Fuchs, du hast die Gans gestohlen“, dürfte vielen noch bekannt sein. Von einer allgemeinen Tendenz des Rotpelz zum Raub der Entenvögel kann indes nur mit Einschränkungen die Rede sein. Während der Vierbeiner in ländlichen Regionen sich des Federviehs sicherlich gern bedient, hat er in der Stadt Schwierigkeiten derartige Leckerbissen zu finden. Da greift er lieber bei dem zu, was hier in Hülle und Fülle zu finden ist: in menschlicher Nachbarschaft vielfach siedelnde Mäuse, Würmer, Aas, Obst und natürlich jede Menge Essensreste.

Doch das ist wahrlich nicht der einzige Unterschied zwischen den brandenburgischen Land- und mittlerweile dort heimisch gewordenen Stadtfüchsen in Berlin. Auch vom Erbgut her haben sich die beiden unterschiedlichen Populationen bereits voneinander entfernt. Das haben Wissenschaftler des Berliner Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Kooperation mit Kollegen aus Luxemburg herausgefunden. Beide Bestände werden sich auch in Zukunft wohl nicht mehr näher kommen – biologisch und real. Denn ihr Verhalten ist ebenso höchst unterschiedlich. „Die städtischen Berliner Füchse sind menschlichen Aktivitäten gegenüber sehr viel toleranter als Landfüchse“, sagt Sophia Kimmig, Hauptautorin einer entsprechenden Studie beim IZW. Sprich, sie sind diesbezüglich „mutiger“ und kommen anders als die Kollegen aus der Provinz mit den menschlichen Nachbarn ganz gut zurecht.

Anzeige

Gleichwohl ziehen sie im urbanen Umfeld Gegenden mit weniger Fußgängeraktivitäten entlang großer Bahn- und Straßentrassen eigentlich vor. Auch auf berechenbar frequentierten Wirtschaftshöfen oder vorhersehbar zu gewissen Zeiten eher menschenleeren Friedhöfen halten sie sich gerne auf.

Grünphasen abpassen

Dennoch streifen die eigentlich nacht- und dämmerungsaktiven Stadttiere gelegentlich auch am hellichten Tag nicht nur durch Parks und Gärten sondern auch vor Cafes und Schnellrestaurants entlang und stöbern nach Essbarem. Überqueren sie die Straße, könnten Beobachter manchmal schon auf die Idee kommen, sie würden – ans menschliche Leben angepasst – falls vorhanden Grünphasen abpassen.

Kimmig und ihre Kollegen analysierten das genetische Material von insgesamt rund 370 toten Rotfüchsen, die zuvor in Berlin und Brandenburg gelebt hatten. Meist handelte es sich um Verkehrs- oder Jagdopfer. Darüber hinaus wurden lebende Tiere mit Sendern ausgestattet und ihr Verhalten mit Computersimulationen aus Fuchsperspektive studiert.

Die Forscher identifizierten dabei nicht nur „städtische“ und „ländliche“ Populationen sondern zeigten auch, dass physische Barrieren wie Flüsse oder Bauwerke den Austausch zwischen den Tieren beider Populationen behindert. Damit kommt natürlich auch die Berliner Mauer ins Spiel, die offensichtlich nicht nur Menschen voneinander getrennt hat. Die Unterschiede der Füchse zwischen Stadt und Land sind im Nordosten Berlins, wo es weitgehend keine befestigten Grenzanlagen gegenüber dem Umland gab, weniger ausgeprägt als im Südwesten. Hier war Berlin (West) über Jahrzehnte von der angrenzenden DDR abgeriegelt. „Ob die Mauer letztlich Einfluss hatte, wissen wir nicht genau“, so Kimmig zu den Differenzen bei den Erbanlagen. Vermutet wird aber schon seit längerer Zeit, dass Barrieren im Allgemeinen den Austausch zwischen Populationen begrenzen. Die Grenze zwischen Stadt und Land ist insgesamt eine Art Schlüsselfaktor. „Entlang dieser Linie steigen als Barrieren wirkende menschliche Aktivität und Dichte des Hausbestandes sprunghaft an“, so Kimmig.

Von der Halbwüste bis zur Stadt

Die Anzahl der Rotpelze in Brandenburg, wird die der bis zu 10 000 Berliner zwar um ein Vielfaches übersteigen. „Die Dichte pro Quadratmeter Fläche dürfte aber in der Stadt eindeutig höher sein“, weiß Kimmig. Der „Opportunist“ wie sie den Vierbeiner nennt, ist ein ökologisch hochmobiler Allesfresser, der ziemlich erfolgreich in sehr unterschiedlichen und dynamischen Lebensräumen existieren kann, von der Halbwüste bis zur Stadt. Die menschlichen Konzentrationsräume bieten ein breites Spektrum von Nahrung. Fressfeinde und Konkurrenten außer dem ebenfalls weit verbreiteten Waschbären sind indes rar.

In Berlin beobachtet wurden die Füchse erstmals in den 1950er Jahren und waren spätestens zu Beginn der 1990er Jahre über die ganze Stadt verteilt. Auch in Zürich sind von Wissenschaftlern in der Vergangenheit schon unterschiedliche Fuchspopulationen in Stadt und Land festgestellt worden. Erbgut-Unterschiede haben sich hier aber bereits wieder angeglichen. So sind die Berliner Rotpelze derzeit die einzigen bekannten Vertreter ihrer Art, die zur Landbevölkerung derartige Unterschiede aufweisen.

Zurück zum Kinderlied. Konsequenz der nicht allgemeingültigen Anschuldigung ist eine Drohung: „Sonst wird dich der Jäger holen, mit dem Schießgewehr.“ Das macht er in der Tat und ruft damit vielfach Protest bei Naturschützern hervor. Jährlich werden in Deutschland rund 400 000 Füchse erlegt. Gefährdungen für den Menschen gibt es dagegen durch die mehr oder minder neuen Nachbarn wenig. Die früher häufiger angeführte Tollwut-Gefahr kann als Grund für die Jagd jedenfalls nicht mehr herhalten. „In Berlin gilt die Seuche seit 1996 als ausgerottet, deutschlandweit seit 2008“, so Kimmig.

Von Gerald Dietz