Potsdam

Die Szene könnte aus der Werbebroschüre einer Bausparkasse stammen: Pavel, 36 Jahre alt und Programmierer, steht in Cargo-Shorts und T-Shirt vor seinem neu gebauten Eigenheim und lässt einen Drachen steigen. Im Hintergrund ein Grill, Erdhaufen, Unkraut, ein Campingstuhl. Dort kommt die Terrasse hin, ein Rasen fehlt noch. Seine Tochter hüpft durchs Bild. In Schmerzke, einem Ortsteil von Brandenburg/Havel, kann man solche Szenen live erleben – im Märchenviertel.

Der Traum vom eigenen Haus lebt noch, auch wenn die horrenden Preise für Grundstücke und Baumaterialien die Anhänger dieser uralten Idee von Unabhängigkeit und Luft zum Atmen weit in die Peripherie abgedrängt haben. Allein in Berlin-Marzahn hat sich der Bodenpreis in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt, in Berlin-Zehlendorf ist er um ein Drittel angestiegen, in Potsdam sieht es nicht besser aus. Unterdessen befinden sich auch die Mieten im Steigflug.

Pavel lässt seinen Drachen steigen

Deshalb nehmen viele Städter, erst recht solche mit Kindern, zu Hause einen Zirkel in die Hand und überlegen: Wo verläuft die Schmerzgrenze? Sie ziehen einen Kreis um ihren Arbeitsort und klicken sich durch die Immobilienangebote von Kleinstädten, deren Namen sie höchstens einmal im Verkehrsfunk gehört hatten. In genau dieser Zone lässt Pavel heute seinen Drachen steigen.

Das neu errichtete Märchenviertel in Schmerzke Quelle: Ulrich Wangemann

„Wir haben mit Hilfe eines Finanzberaters ausgerechnet, was wir uns leisten können“, sagt der junge gebürtige Kirgise, der 2003 aus Russland kam und in Berlin studiert hat. 2014 begannen er und seine Frau nach Grundstücken zu schauen. „Da waren die Preise noch akzeptabel“, sagt Pavel. Das Paar wohnte damals in Berlin-Marzahn, bekam ein zweites Kind. Als es nach der Babypause die Suche wieder aufnahm, „ging in Berlin gar nichts mehr“, sagt Pavel. Seine Frau sah die Anzeige für das neue Baugebiet in Schmerzke.

In Schmerzke wächst ein neuer Ortsteil aus dem Acker

Rund 90.000 Euro zahlte die Familie für das 600 Quadratmeter große Grundstück, ließ ein 150 Quadratmeter großes Haus darauf errichten. Mittlerweile kosten vergleichbare Grundstücke 30.000 Euro mehr. Teile des Viertels existieren noch gar nicht. Die Siedlungsstraßen hat man schon in den Acker asphaltiert. Einzelne Häuser stehen noch etwas verloren herum. Doch das Märchenviertel ist so gut wie ausverkauft.

Im Schmerzker Märchenviertel wohnen viele junge Familien.jpeg Quelle: Ulrich Wangemann

Brandenburg/Havel, die alte Domstadt, in der Pavel jetzt seine Steuern zahlt, in der bald seine Kinder zur Schule gehen, kannte er zuvor überhaupt nicht. In ihre neue Heimat sind Pavel und seine Familie als komplett Fremde gezogen – wie so viele jener Baulandsuchenden, die es in die Weiten des Landes verschlägt.

Eine große Parzelle am Vogelschutzgebiet

Doch das große Grundstück am Rande eines Ackers gefiel Pavel. „In der Sowjetunion hatten wir ein eigenes Haus, das mein Vater gebaut hat“, sagt Pavel. Das Feld hinterm Zaun sei Vogelschutzgebiet, das werde nicht bebaut, sagt der junge Vater. Auf dem Nachbargrundstück steht sogar ein Ansitz für Greifvögel, ein galgenartiger Mast aus Holz. Raubvögel hat Pavel dort noch nicht gesehen. „Ab und zu eine Krähe“, sagt er. Die Familie wohnt allerdings erst seit April im Rotkäppchenweg. Die Autobahn A2 ist nah, der Brandenburger Hauptbahnhof ebenfalls.

Der Westen Brandenburgs hat seine eigenen Gesetze. Potsdam ist seit zehn, zwanzig Jahren eines der bundesweit heißesten Pflaster im Immobilienmarkt. Doch lange beschränkte sich der Hype auf die Landeshauptstadt und ihr unmittelbares Umfeld, das traumhafte Caputh etwa mit Schlösschen und malerischer Fähre oder das Fischer- und Obstbauernstädtchen Werder/Havel mit seiner Postkartensilhouette.

Brandenburg/Havel entwickelt sich zum Anziehungspunkt

Jetzt jedoch geht in Ortschaften, die eine Stunde von Potsdam entfernt liegen, die Post ab. Außerdem macht sich die Anziehung des zweiten, lange Zeit unterbewerteten Kraftzentrums im westlichen Brandenburg bemerkbar: Brandenburg/Havel. Nach der Wende Arbeitslosen-Hochburg und sozialer Brennpunkt, entfaltet die Stahlstadt heute eine ungeahnte Dynamik: Eine medizinische Hochschule hat man gegründet, das Außenministerium baut eine Service-Behörde mit 1000 Stellen in der Stadt auf. Die Schönheit der mittelalterlichen Altstadt mit ihren gotischen Backsteinkirchen wirkt anziehend. Und die Zugverbindung nach Berlin ist exzellent.

Die Entwicklung erreicht selbst kleine Orte, in denen jahrzehntelang der Baugrundpreis zwischen zehn und 30 Euro pro Quadratmetern dümpelte, wo man also ein üppiges Stück Land für den Preis eines Kompaktwagens kaufen konnte. „Schnäppchen gibt es gar nicht mehr. Die Zeit ist vorbei“, sagt Wilk Mroß, Vorsitzender des Gutachterausschusses im Kreis Potsdam-Mittelmark. „Wir haben es mit einer regelrechten Explosion der Preise in der zweiten Reihe zu tun.“

Brück beschwört den Charme des Landlebens

Schmerzke ist nur ein Punkt am Rande des Suchradars potenzieller Bauherren. 30 Kilometer weiter südöstlich, am Rande von Brück (Potsdam-Mittelmark), nahe der Autobahn A9, schneidet Björn Kunze mit einem mechanischen Handmäher in den frühen Abendstunden die Wiese vor seinem Haus – vielmehr das, was schon Zeit hatte anzuwachsen. Der 36 Jahre alte Bauingenieur erlebt seinen ersten Sommer im neuen Eigenheim. Grillen zirpen, ein Nachbar grüßt.

Björn Kunze aus Brück hat mit seiner Familie ein Haus im Wohngebiet Gänsematen gekauft. Quelle: Ulrich Wangemann

„Gänsematen“, ein Name wie ihn die Projektentwickler dörflicher nicht hätte wählen können, heißt das Neubaugebiet. Auch hier sind etliche Parzellen noch leer, verkauft sind wohl die meisten. Brück, wo es vom Arzt über die Paketstation bis zu einem Friseur namens „Hair & Flair“ eine dichte soziale Infrastruktur gibt, rangiert wegen der schnellen Zuganbindung in einer anderen Liga als viele klassische Landstädtchen. Ein Blick auf die Preistabellen offenbart die Dramatik, die Verwerfungen auf dem Grundstückmarkt. Im Neubaugebiet Gänsematen kosten 1000 Quadratmeter Land 2021 rund 190.000 Euro – im Jahr 2019 waren es noch 100.000.

Die Potsdamer Mieten trieben das Paar aufs Land

Björn Kunze und seine Frau waren glücklich in Potsdam. Dann wuchs die Familie. „Eine Dreiraumwohnung mit 80 Quadratmetern kostet schnell so viel Geld, dass man sich hinsetzt und Kalkulationen anstellt“, sagt der Ingenieur. 1400 Euro Warmmiete für drei Zimmer - ohne Stellplatz für Auto? Jedes Jahr eine Mieterhöhung? „Wenn man 200, 300 Euro mehr im Monat finanziell wuppen kann, ohne auf die Bretter zu gehen, dann kann man, wenn man ein erschwingliches Baugrundstück findet, ein eigenes Haus abzahlen“, sagt Kunze.

Potsdam ist für Familien wie diese unbezahlbar. Doch Kunze schwärmt vom Landleben: „Die Leute sind freundlich, man wird gefühlt von jedem gegrüßt, es sind nicht alle so maulig.“ Die Schulklassen seien nicht so überfüllt.

Was der Familienvater vermisst: Exzellenten Kaffee

„Das Einzige, was ich vermisse, ist der Caffè Americano aus dem Laden ,die Espressionisten‘ in Potsdam“, sagt Kunze. Alle paar Monate ins Kino oder zum Essen – dafür könne man ohne Probleme eine halbe Stunde Autofahrt in Kauf nehmen. Kunze, sagt, er könne eher benennen, was er nicht vermisse seit dem Umzug nach Brück: Krach, Hektik, Aggressivität, Parkplatzsuche, Stau auf den Potsdamer Havelbrücken. Hier dagegen ist die Luft herrlich und man kann abends seinem Tinnitus lauschen.“

Einer von Björn Kunzes Berliner Kollegen wird bald auch auf die Gänsematen ziehen, man sieht ohnehin viele Berliner und Potsdamer Nummernschilder in den Einfahrten. Wolfgang Blasig (SPD), Landrat des Kreises Potsdam-Mittelmark, sieht das Ende der Preisjagd noch längst nicht: „In 20 Jahren werden wir vermutlich im Berliner Umland Zustände haben, wie sie in Frankfurt/Main, Hamburg oder München heute schon selbstverständlich sind.“ Nicht wenige Krankenschwestern oder andere Angehörige aus Berufen mit moderaten Einkommen hätten sich daran gewöhnt, „jeden Tag 50 oder 70 Kilometer nach München zu pendeln, weil sie sich am Ort ihrer Arbeit keine Wohnung mehr leisten können“, sagt Blasig.

Im Brücker Quartier Gänsematen pfeifen die Amseln ihr Feierabendlied von den Dächern, die Sonne geht bald hinter den Hecken und Feldern unter, Björn Kunzes Töchterchen ruft: „Abendbrot!! Der Himmel ist weit hier draußen. In Potsdam dürfte sich so langsam der Stau auf der Humboldtbrücke über die Havel auflösen.

Von Ulrich Wangemann