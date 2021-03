Potsdam

Die Stadtwerke Potsdam (SWP) planen für die kommenden zehn Jahre Investitionen in die Infrastruktur von insgesamt rund einer Milliarde Euro. Darunter fallen Erneuerungen des Energie- und Wassernetzes, die Anschaffung von Hybridbussen, die Installation von Ladesäulen, aber auch einige Erneuerungen in der Bäderlandschaft. „Wir investieren in die Zukunft – in Klimaschutz, sichere Netze und stärken die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs“, sagt SWP-Geschäftsführerin Sophia Eltrop.

Im laufenden Jahr macht die Energie- und Wasserversorgung mit 40 Millionen Euro den größten Posten aus. So planen die Stadtwerke zum Beispiel für den Ausbau der Kläranlage Nord 7,2 insgesamt 7,2 Millionen Euro. Unter anderem durch ein neues Silo soll das Abwasser von 130000 Einwohnern geklärt werden können. In der Behlertstraße werden für 1,1 Millionen Euro neue Rohrleitungen verlegt. Das wird freilich auch den Verkehr in der stark befahrenden Straße beeinträchtigen. „Die Verkehrseinschränkung ist unvermeidbar, dadurch dass wir da durch müssen“, so Eltrop.

Klimaneutrale Energie für Krampnitz

Ein wichtiges Vorhaben ist der Ausbau der neuen Wohnsiedlung Krampnitz. Hier sollen 2024 die ersten neuen Bewohner einziehen. Als Rückgrat der dortigen Energieversorgung gilt das Fernwärmenetz, dessen Ausbau dieses Jahr vorbereitet werden soll. Insgesamt wollen die Stadtwerke 2021 für die Krampnitzer Strom- und Gasversorgung dieses Jahr 1,1 Millionen Euro ausgeben. Langfristig geplant sind 30 Millionen Euro vor allem für das sogenannte Niedrigtemperaturnetz, in das erneuerbare Energiequellen einfließen sollen. Das soll auch ein Beitrag für den Klimaschutz werden, der in allen Projekten eine Rolle spiele.

Von der Kaserne zur Siedlung: Krampnitz Mitte März dieses Jahres. Quelle: Bernd Gartenschläger

Der Technische Geschäftsführer der ViP Verkehrsbetriebe, Uwe Loeschmann, kündigte an, die aufwendigen Arbeiten am Leipziger Dreieck vor dem Potsdamer Hauptbahnhof bis September 2021 abschließen zu wollen. Für die Verlegung der Gleise sind dieses Jahr 1,3 Millionen Euro veranschlagt. Die dadurch entstehende Wendemöglichkeit für Straßenbahnen wird letztlich ein unabhängiges Nord- und Südnetz ermöglichen. Sollte zum Beispiel die City wegen einer Bombenentschärfung gesperrt sein, könnten die Straßenbahnen in Babelsberg immer noch fahren. 24 Millionen Euro wird am Ende der Umbau gekostet haben.

Erst Hybrid-, später Elektrobusse

Die ViP haben außerdem neun Hybridbusse, eine Mischung aus E- und Dieselfahrzeugen, bestellt. Sie kosten 3,8 Millionen Euro. Der Einstieg in die komplette E-Mobilität ist ab 2023 geplant. Die Brennstoffzellen-Technologie, bei der Wasserstoff zu Wasser verbrannt wird, zieht Loeschmann bisher nicht in Erwägung. Die Technik stehe erst am Anfang und sei noch extrem teuer. Bei einer Flotte von 60 Fahrzeugen lohne sich außerdem eine große Diversifizierung der Antriebe nicht.

Die private E-Mobilität wird durch den Bau von sechs weiteren Ladesäulen für 95000 Euro unterstützt. „Jeder Anschluss ist ein Projekt für sich“, sagt SWP-Geschäftsführerin Eltrop. An einer Installation planten im Schnitt zehn Leute von der Stadt und zehn von den Energiewerken. „Natürlich achten wir auch, dass die Säulen zur Auslastung passen“, so Eltrop. Wegen der zunehmenden E-Mobilität müsse das Stromnetz kontinuierlich ertüchtigt werden. Weil die Installation ein so kompliziertes Unterfangen sei, könnten auch nicht einfach schnell auf Wunsch private Ladestellen von Anwohnern geschaffen werden.

Eine attraktivere Bäderlandschaft

Neben dem Abschluss der auf 4,7 Millionen Euro veranschlagten Sanierung des Kiezbades am Stern kündigte Ute Sello, Geschäftsführerin der Bäderlandschaft Potsdam, auch einige Veränderungen beim „blu“ an. So soll der Schlafraum in der Saunalandschaft attraktiver werden und das Familienbad durch andere Lichtstimmungen und neue Pflanzen „mehr Atmosphäre“ bekommen. Auch ein Ausbau der Saunalandschaft selbst sei nötig, dafür gebe es aber noch keinen Zeitplan. Klar ist dagegen, dass das Strandbad Babelsberg auch mit Mitteln des Bundes verlegt werden und das Waldbad Templin einen neuen Steg für den Schwimmmeister erhalten soll.

Das Familienbad im "blu" soll mehr Atmosphäre bekommen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Verluste durch die Coronakrise seien jetzt noch nicht klar, so Sello. Allerdings sei es für das „blu“ günstiger gewesen, den Betrieb ganz herunter zu fahren, als nur für Schulen und ein begrenztes Publikum vorzuhalten. Die Betriebskosten schlügen beim „blu“ enorm zu Buche, so dass deren Senkung durch die gegenwärtige Schließung fehlende Umsätze womöglich ausgleiche. Auch die künftige Konkurrenz durch die Havel-Therme in Werder fürchtet Solle nicht. Ein möglicher kurzfristiger Publikumsrückgang werde durch späteres Wachstum wieder ausgeglichen.

Insgesamt so SWP-Geschäftsfüherin Eltrup, gehe es darum, durch kontinuierliche Erneuerung und ein immer engmaschigeres System digitaler Messstationen Störungen in Zukunft so gering wie möglich zu halten und so die Lebensqualität in der wachsenden Stadt zu sichern. Diese Zukunftsorientierung sei „nicht mehr überall selbstverständlich“. Noch nicht endgültig vom Tisch sei schließlich das Stadtwerkefest 2021. Aber der Zeitpunkt, an dem man sich womöglich für die Absage entscheiden müsse, rücke näher.

Von Rüdiger Braun