„Wir sorgen nicht für mehr Tote“: Potsdams Oberbürgermeister kritisiert Österreichs Bundeskanzler

Wenn es um Seenotrettung und Geflüchtete geht, lässt Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) nicht mit sich spaßen. Als Koordinator des Städtenetzwerks „Sichere Häfen“ kritisiert er Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) für die Behauptung „private Seenotrettung führt zu mehr Toten“ und wehrt sich gegen die Unterstellung, die engagierten Städte würden dies befördern. „Das ist falsch, zynisch und inhuman“, sagte Schubert dem österreichischen Nachrichtenmagazin Profilund bekräftigte das noch einmal auf MAZ-Nachfrage.

Schubert : Es kommen nicht mehr Flüchtlinge wegen der Seenotrettung

„Wir sorgen nicht für mehr Tote. Die Behauptung ist mehr als einmal deutlich widerlegt worden“, sagt Schubert und beruft sich auf Studien aus Italien und Großbritannien. Kanzler Kurz würde mit verkürzten und unsachlichen Darstellungen vor allem Stimmung gegen eine offene Flüchtlingspolitik machen.

„Diesen Pull-Effekt, die Seenotrettung würde Flüchtlingsströme verstärken, gibt es nicht.“ Dem Profil sagte er: „Ich halte nicht viel davon, Menschen ertrinken zu lassen, um andere abzuschrecken. Das ist die Umkehrung von Kurz’ Aussage.“

Schubert hatte den Vorstoß gemacht, dass Potsdam fünf minderjährige Flüchtlinge aus überfüllten griechischen Auffanglagern aufnehmen will. Er wirbt auch dafür, dass andere Kommunen diesem Beispiel folgen. Der Effekt: Mehr als 120 Kommunen sowie die Länder Berlin, Thüringen und Niedersachsen haben sich zur Aufnahme von Kindern bekannt, sagt Schubert. „Wir sind eine Bewegung von unten nach oben“, sagt Schubert, der darauf setzt, damit genug Druck auf Bund und Länder für Änderungen im Aufenthaltsgesetz auszuüben.

Aufenthaltsgesetz bietet Schlupflöcher für Kommunen

Zwar hatte die brandenburgische Landesregierung der Landeshauptstadt erklärt, dass es keine Rechtsgrundlage für eine kommunale Initiative zur Flüchtlingsaufnahme gibt. Aber Schubert sieht sich nicht nur darin bestärkt, Gesetze zu ändern. Darüber hinaus verweist er auf rechtliche Schlupflöcher: „Wir können Sondertatbestände schaffen, zum Beispiel unser Erbitten ans Bundesinnenministerium, die Kinder aufnehmen zu dürfen.“ Am 28. Januar hat das „Sichere Häfen“-Netzwerk ein Gespräch mit dem Bundesinnenministerium dazu.

Für Schubert geht es einerseits um einen humanitären Auftrag, andererseits sei Seenotrettung grundsätzlich eine staatliche Aufgabe – „da ist es irrelevant, ob ein Kreuzfahrtschiff oder ein Schlauchboot in Not ist“. Was aber bewegt ihn, sich bei dem Thema so einzusetzen? „Ich habe als Soldat für die Bundeswehr die Situation nach dem Bürgerkrieg im Kosovo sechs Monate lang erlebt“, sagt er. Das Schlimmste sei für die Menschen dort gewesen, dass Europa so lange gewartet hatte, sich zwischen die Streitparteien zu stellen. Das prägte den Potsdamer Oberbürgermeister ganz persönlich – abgesehen von dem Auftrag der Stadtverordnetenversammlung zum „Sichere Häfen“-Beitritt aus dem Dezember 2018.

Deshalb will Schubert auch nicht zuerst eine europäische Lösung: „Darauf können wir nicht warten. Deutschland hat eine Vorreiterrolle.“ Die Seenotrettung im Mittelmeer sollte staatlich organisiert werden. Dass Österreichs Kanzler Kurz und andere Regierungschefs dies ablehnen und private Hilfsprojekte verunglimpfen, ist für den Potsdamer „das Eingeständnis, dass sie keine Lösung für das Problem haben – weder bei der Seenotrettung noch bei einem vernünftigen Verteilungsschlüssel“.

Am Montag ist Schubert in den Bundestag eingeladen. Er und sein Amtskollege aus Neapel, Leoluca Orlando, wird mit einer fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe über die Aufnahmebereitschaft von Kommunen beraten.

