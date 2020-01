Städtebauförderung: Kommunaler Denkmalschutz wird weiter gefördert

Potsdam

In Brandenburg können Städte mit historischen Innenstadtkernen auch weiterhin auf Fördergelder beim Denkmalschutz hoffen. Das bestätigte Landesinfrastrukturminister Guido Beermann ( CDU) am Freitag bei der Jahrespressekonferenz der Arbeitsgemeinschaft der Städte mit historischen Stadtkernen im Land. Die vom Bund neugeordnete Städtebauförderung werde diesen Aspekt nicht antasten, sagte Beermann.

Der Bundestag hatte im Herbst beschlossen, die Städtebauförderung künftig auf die Programmsäulen „Lebendige Zentren“, „Sozialer Zusammenhalt“ und Nachhaltige Entwicklung zu konzentrieren. Durch die Reduzierung von einst acht Förderprogrammen auf nun nur noch drei könnten Projekte effektiver unterstützt und vorangetrieben werden, sagte Beermann. Er könne Sorgen in den Kommunen um Qualität und Vielfalt verstehen, sagte er. „Wir müssen das aber als Chance begreifen“, betonte er.

45,7 Millionen Euro vom Bund im Jahr 2020

Die Summe, die die Kommunen in Brandenburg durch die Städtebauförderung vom Bund erwarten können, bleiben auf einem ähnlichen Niveau. Im Jahr 2020 werden voraussichtlich 45,7 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Im vergangenen Jahr war es eine Million Euro mehr. „Wir wollen zukünftig die positive Entwicklung der historischen Stadtkerne weiter unterstützen“, sagte der Minister.

Vorhaben werden nach folgendem Schlüssel gefördert: 40 Prozent vom Bund, 40 Prozent vom Land und 20 Prozent durch die Kommune. Durch die gemeinsame Förderung von Bund und Land flossen im vergangenen Jahr so insgesamt rund 99 Millionen Euro an 77 Städte und Gemeinden in Brandenburg. Darunter wurden Historische Gebäude, Kitas und Schulen sowie soziale Angebote unterstützt. Die meisten Mittel im Rahmen der Städtebauförderung bekam Potsdam mit rund 6,6 Millionen Euro. Dahinter folgten Frankfurt (Oder) mit 5,9 Millionen Euro Förderung und Wittenberge in der Prignitz mit 5,6 Millionen Euro.

