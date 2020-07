Potsdam

Es ist der Wassersport-Trend dieses Sommers: Stand Up Paddling. Auch in Brandenburg sieht man inzwischen vielerorts Menschen, die, auf großen Brettern stehend, übers Wasser paddeln. Ein Stand Up Paddle – kurz SUP – sieht ähnlich wie ein Surfbrett aus, auf dem man mit einem Paddel in der Hand steht und sich gemütlich auf dem Wasser fortbewegt.

Worauf es ankommt? Lust auf Bewegung an der frischen Luft und ein guter Gleichgewichtssinn. Für Anfänger gibt es extra breite Boards, die die Sache mit dem Gleichgewicht erleichtern. Zudem kann auch kniend gepaddelt werden. Und wenn es doch mal schief geht, wartet auch nur erfrischendes Wasser.

Abstandhalten ist kein Problem

Unternehmer Christopher Kutzner auf dem Ruppiner See. Quelle: Henry Mundt

Die Sportart spricht den gesamten Körper an, weiß etwa SUP-Verleih-Betreiber Christopher Kutzer aus Neuruppin. Bewegung und frische Luft seien eine super Kombination – und Abstandhalten, wie es wegen der Corona-Pandemie immer noch angesagt ist, problemlos möglich.

Vom Gardasee ins Havelland

Christian Bresigke hat direkt an der Havel einen Stand Up Paddle-Verleih eröffnet. Quelle: Christin Schmidt

Das Havelland bietet in Sachen Wassersport jede Menge Optionen. Natürlich ist auch dort der SUP-Trend angekommen. Christian Bresigke hat denn ersten Verleih in Rathenow eröffnet. Er selbst hat den Trendsport im Urlaub auf dem Gardasee ausprobiert – und direkt mit nach Hause gebracht. „Wer halbwegs beweglich ist, kann sich ohne Weiteres damit fortbewegen“, verspricht der sportbegeisterte Rathenower.

Polo auf dem Wasser

SUP-Polo am alten Stadthafen von Potsdam. Quelle: Rainer Schüler

Kennen Sie schon SUP-Polo? Während für manche Menschen schon die Vorstellung, sich auf einem Brett stehend übers Wasser zu bewegen, schwierig ist, betreiben Sportler aus Potsdam den Trendsport SUP auf einem ganz anderen Level. Immer mittwochs kann man sie am alten Stadthafen in der Kastanienallee in Aktion erleben, wenn sie um den Ball kämpfen – und zwischendurch nicht nur einmal ins Wasser fallen.

Tierische Begegnung beim Paddeln

Entenküken machen es sich auf dem Petzinsee auf einem SUP gemütlich. Quelle: Maike Schultz

Und dann sind da noch diese Geschichten: Als MAZ-Kollegen zu einer abendlichen Paddelrunde auf dem Petzinsee unterwegs waren, trafen sie auf eine Entenfamilie. Der niedliche Nachwuchs ließ sich von seiner Neugier leiten und wollte offenbar auch einmal den Trendsport des Sommers ausprobieren. Die kleinen Enten kaperten das Board.

