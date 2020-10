Frankfurt (Oder)

Die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) startet am kommenden Montag mit 1212 neuen Studenten in das Wintersemester 2020/21. Es wird wie schon das Sommersemester wegen der Corona-Pandemie vor allem eine digitale Veranstaltung sein. Nur etwa ein Viertel aller Veranstaltungen findet auf dem Campus selbst statt. Das teilte Präsidentin Julia von Blumenthal am Donnerstag mit.

Insgesamt habe die Stiftungsuniversität damit Stand Dienstag gegenwärtig 5513 Studierende, was etwas weniger sei als im vergangenen Jahr. „Wir sind sehr froh, trotz Corona und Bewegungseinschränkung so international zu sein wie eh und je“, betont Blumenthal. Die Hochschule bildet derzeit 1430 Studierende aus insgesamt 105 Länder aus. Die meisten kommen aus Polen und der Ukraine.

Kostenlose Coronatests für Rückkehrer

Für nach Frankfurt (Oder) zurückkehrende Studierende aus dem Ausland hatte die Hochschule zusammen mit dem örtlichen Gesundheitsamt und dem internationalen Studierendenwerk einen besonderes Angebot vorgehalten. Rückkehrer konnten sich kostenlos auf das Virus testen lassen und wurden auch in der Quarantäne betreut. Insgesamt geschah das bei etwa 100 Studierenden.

Gut nachgefragt seien derzeit die Bachelor-Studiengänge Internationales Recht und Politik sowie Internationale Wirtschaft und Recht. Bei den Masterstudiengängen kommen insbesondere Europäisches Wirtschaftsrecht, European Studies und Digital Entrepreneurship gut an. „Den größten Rückgang haben wir beim Bachelor Studiengang Kulturwissenschaften“, sagt Blumenthal. Das sei wahrscheinlich nicht wegen der Pandemie. „Wir brauchen hier eine Neuprofilierung“, meint die Präsidentin. Besonders durch eine stärkere internationale Ausrichtung solle der Studiengang attraktiver werden.

Insgesamt habe man zwar versucht, auch in Pandemiezeiten besonders für die Erstsemester so viel Präsenzstudium anzubieten wie nur möglich, sagt Blumenthal. Allerdings dürften selbst in den größten Hörsaal der Universität derzeit nur 75 Studierende, so dass inbesondere große Vorlesungen ins Netz verlagert werden müssten. Allerdings seien die Online-Angebote der Hochschule sehr gut angekommen.

Bei einer aktuellen Umfrage hätten deutschlandweit 83 Prozent der Studierenden gesagt, Hochschulen hätten das digitale Semester gut bewältigt, bei der Viadrina stimmten sogar 95 Prozent der Befragten dieser Aussage zu. Für die bessere Bewältigung des digitalen Studiums hat die Viadrina ein eigenes Unterstützerteam aus acht Mitarbeitern und 20 Tutoren für individuelle Hilfen eingesetzt.

Corona schon Thema der Lehre

Das Thema Corona findet an der Europa-Universität dieses Semester sogar schon Platz in der Lehre selbst. Ein Seminar beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Reaktionen der europäischen Länder auf die Pandemie, ein anderes mit dem Umgang mit Pandemien in der Vergangenheit und ein drittes mit Netzwerken und Verhaltensweisen, die während der Pandemie neu entstanden sind.

Als ihr „absolutes Lieblingsprojekt“ im Wintersemester bezeichnet Blumenthal den Start der European New School of Digital Studies (ENS). Hier will die Professorin für Politische Theorie und digitale Demokratie, Ulrike Klinger, in einem Seminar das ganze Wintersemester über die US-Wahlen und ihre Folgen beobachten. „Mich interessiert, wie Parteien, Politiker und andere Akteure digitale Medien nutzen und welche Rolle Algorithmen für die Meinungsbildung und die Demokratie bedeute.“

Der amerikanische Präsident habe angekündigt, dass er bei einem ungünstigen Wahlausgang nicht anerkennen werde. „Es wird wahrscheinlich sehr viele Konflikte geben“, so Klinger. So unangenehm diese Zeit für die Amerikaner selbst werden könne, so spannend sei sie für die Wissenschaft. In diesem Seminar werde sich auch ein Vorteil des nicht ganz freiwilligen digitalen Studiums zeigen. Es sollen auch live prominente Gäste aus den USA in einzelne Veranstaltungen dieses Seminars zugeschaltet werden.

