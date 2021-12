Start der Sommerferien: Berlin und Brandenburg haben unterschiedliche Pläne

Potsdam

In Berlin sollen die Sommerferien ab 2025 später starten als bisher. Brandenburg plant dagegen keine Änderungen im Ferienkalender. Das teilte Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) und am Freitag im Rahmen der Vorstellung der Beschlüsse der Kultusministerkonferenz (KMK) mit. Noch bis 2024 starten Berlin und Brandenburg gleichzeitig in die Ferien. Ob sich dies angesichts der neuen Pläne des Berliner Senats künftig ändern wird, dazu machte die Ministerin keine Angaben. Ernst fungiert seit Dezember 2020 als Präsidentin der KMK.

Berlin will Ferien verlegen

Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) sagte zu den angekündigten Plänen, der Beschluss der Kultusministerkonferenz bringe „gute Nachrichten für die Berliner Familien und die gesamte Schulöffentlichkeit“. So sollen in Berlin die Sommerferien künftig frühestens am 1. Juli und nicht mehr wie bisher teilweise schon Mitte Juni beginnen. „Ein früher Beginn der Ferien im Juni erzeugt großen Zeitdruck in den Schulen, um alle Prüfungen im zweiten Halbjahr schülergerecht zu verteilen“, begründete Scheeres die Änderungen im Ferienkalender. Zudem sei bei wechselnden Terminen „häufig ein Schuljahr ungleich kürzer oder länger als das darauffolgende Schuljahr“.

Neben Absprachen zu neuen Terminen für die Sommerferien bekräftigten die Kultusminister der Länder das Ziel, die Schulen weiterhin offen halten zu wollen, trotz steigender Infektionszahlen. Die Kultusministerkonferenz setze weiter auf Präsenzunterricht, sagte KMK-Präsidentin Ernst: „Sichere Schulen sind die Voraussetzung für gutes Lernen, daher stehen wie weiterhin für offene Schulen und Präsenzunterricht.“ Das Recht auf Bildung müsse gewährleistet werden, betonte die Ministerin. Es sei nun wichtig, weitere Lerndefizite oder sozialen Einschränkungen zu verhindern.

Ernst will Schulen offen halten

Der Schulunterricht werde mit Hygieneregeln, Lüftungsmaßnahmen und gelegentlich erforderlichen Schulschließungen unter sicheren Bedingungen geführt, sagte Ernst. Die KMK-Präsidentin rief zugleich die Erwachsenen zu Corona-Schutzimpfungen auf, um auch Kinder besser vor Infektionen zu schützen. „Wir appellieren an alle Erwachsenen, sich impfen zu lassen“, sagte Ernst.

Zu den Plänen, die Weihnachtsferien in Brandenburg um drei Tage zu verlängern, sagte die Bildungsministerin, die Entscheidung sei „nicht leichtgefallen“. Aufgrund der hohen Inzidenzen in einigen Landkreisen und weil Gesundheitsämter überlastet und viele Eltern besorgt seien, habe man aber die Möglichkeit schaffen wollen, die Kinder aus den Schulen früher aus den Schulen herauszunehmen, erklärte Ernst. Als flächendeckendes Modell für ganz Deutschland sei dies allerdings nicht gedacht.

Kritik an der von Brandenburg beschlossenen Verlängerung der Weihnachtsferien kam zuletzt von Lehrerverbänden. Für Unmut sorgt vor allem die Frage nach der Betreuungssituation der Kinder. Geht es nach den Plänen des Bildungsministeriums, sollen die Schulen die Betreuung organisieren, inhaltlich planen und mit den Horten abstimmen. Da die Lehrer einen Urlaubsanspruch haben, kann das Land nur an die Freiwilligkeit der Pädagogen appellieren. Die Schulleiter seien aufgerufen, bei ihren Kollegen für den Einsatz zu werben, heißt es in dem Schreiben.

So kritisierte der Landesrat der Lehrkräfte, dass für die seit Langem überlasteten Lehrkräfte kein Anreiz bestehe, freiwillig einen Feriendienst zu übernehmen. Zwar soll es dafür einen Arbeitszeitausgleich geben, aber diesen im neuen Jahr zu nehmen, werde schwierig, weil dadurch wieder Unterrichtsausfall drohe. „Seit fast 20 Monaten sind die Schulen der Spielball eines nicht wirklich durchdachten Aktionismus zu Lasten von Schülerinnen, Eltern und Lehrkräften“, hieß es.

Von Stefan Kruse, Gesa Steeger