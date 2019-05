Berlin

Kurz nach dem Mauerfall wollte die ausgewechselte DDR-Führung noch einen eigenen Verfassungsschutz aufbauen. Doch daraus wurde nichts. Viel mehr als einen neuen Dienststempel habe es nicht mehr gegeben, erinnert sich der einst jüngste General der DDR-Staatssicherheit Heinz Engelhardt in seinem jetzt erschienenen Buch „Der letzte Mann“.

Engelhardt löste Amt für Nationale Sicherheit auf

Er sollte die neue Behörde leiten, doch im Januar 1990 fiel die Entscheidung, das Stasi-Ministerium und inzwischen umbenannte Amt für Nationale Sicherheit abzuschaffen. Der Generalmajor, Jahrgang 1944, wurde vom damaligen DDR-Ministerpräsidenten Hans Modrow zum Auflöser bestimmt.

Buch soll Geschichtsbetrachtung versachlichen

Warum Engelhardt sich erst jetzt, fast 30 Jahre nach dem Mauerfall, äußert, wird nicht ganz klar. Der 75-Jährige sagt, er habe vorher keine Zeit gehabt. Der einstige Generalmajor, 1987 im Alter von 43 Jahren in das Amt befördert, unternimmt einen durchaus kritischen Rückblick. Zugleich fordert er vehement und mehrmals, einstige Stasi-Mitarbeiter nicht als „universelle Buhmänner der untergegangenen DDR“ an den Pranger zu stellen. Engelhardt versteht sein Buch als Beitrag zu einer sachlichen Geschichtsaufarbeitung.

Gespräche mit Roland Jahn

Wohl auch deshalb traf sich der zum Reiseverkehrskaufmann umgeschulte Engelhardt mit dem Leiter der Stasi-Unterlagen-Behörde, Roland Jahn, zu einem Gespräch unter vier Augen. Der habe seine Kritik zurückgewiesen, dass die Behörde an einer „Hexenjagd“ gegen einstige Stasi-Leute beteiligt gewesen sei. „Wir kamen auf keinen gemeinsamen Nenner.“

Akten ins Bundesarchiv

Der Ex-General befürwortet, dass die Stasi-Akten ins Bundesarchiv kommen. Dafür sei es höchste Zeit. Dort seien „Fachleute am Werk, keine Ideologen“, heißt es in dem Frage-Antwort-Buch aus der Edition Ost.

Die frühere Staatsicherheitszentrale in Berlin-Lichtenberg ist ein Lernort für Geschichte. Quelle: Stephanie Pilick/dpa

Kern der Zukunftsüberlegungen für die Behörde ist, die Stasi-Papiere in das Bundesarchiv zu überführen. Dazu hat Jahn ein Konzept vorgelegt. Es wird nun im Bundestag beraten. SED-Opfer hatten die Befürchtung geäußert, dass damit der Zugang zu den Dokumenten blockiert oder schwerer wird.

Neue Erkenntnisse aus Papierschnipseln?

Der frühere General meint, aus den Millionen Papierschnipseln in Säcken seien keine neuen Erkenntnisse zu erwarten. Seit Jahren wird um die Rekonstruktion in großem Stil gerungen. „Das, was wichtig war, ist durch den Schredder gegangen oder verbrannt worden.“ Mitarbeiter hätten vor allem ihre Dienstbücher zerrissen und in Säcke gestopft. Etwa 16.000 dieser Säcke waren von Bürgerrechtlern sichergestellt worden.

Aus Frankfurt (Oder) in die Zentrale

Engelhardt kam im November 1989 in die Ost-Berliner Stasi-Zentrale und war zuvor mehrere Jahre Chef der Stasi-Bezirksverwaltung in Frankfurt (Oder). Im Rückblick schreibt er, Anfang Dezember 89 habe die DDR keine Überlebenschance mehr gehabt. „Im Nachhinein gesehen agierten wir wie Stewards auf dem Sonnendeck der „Titanic“, die die Liegestühle aufräumten.“ Er habe aus Überzeugung gedient.

Überdimensionierte Sicherheitsapparat

Von verknöcherter Selbstgefälligkeit der SED-Führung ist im Buch die Rede, einem „überdimensionierten Sicherheitsapparat“, mit dem Teile der eigenen Bevölkerung überwacht wurden. Die Stasi mit dem selbstherrlichen Chef Erich Mielke habe sich beteiligt, soziale und ökonomische Probleme mit dem Strafrecht zu lösen, schreibt der Rentner. Defizite in der DDR seien zunehmend auf das Handeln des Gegners geschoben worden, um sich selbst als fehlerfrei und weise darzustellen.

Engelhardt war nach seinen Erinnerungen am 15. Januar 1990, als aufgebrachte Bürger die Stasi-Zentrale in der Normannenstraße stürmten, in dem Komplex. Wer dort das Tor aufmachte und wer alles hereinkam, sei bis heute nicht eindeutig geklärt. „Wir wussten nicht, wer in der Normannenstraße aus und ein ging.“ Und die Bürgerkomitees seien überfordert gewesen.

Gesprächsmitschnitte vorher vernichtet

Gegnerische Geheimdienste hätten sich frei bedienen können, meint der Autor. Es seien an dem Tag Leute gekommen, „die gezielt zu Räumen der Spionageabwehr durchstarteten“, sie hätten Zimmer aufgebrochen und versucht, Metallschränke zu öffnen. Zehntausende Tonbänder mit Gesprächsmitschnitten der westdeutschen Elite seien aber schon zuvor vernichtet worden.

Modrow auf obersten Befehl hin abgehört

Zu sprechen kommt Engelhard, der nach seiner Umschulung in einem Berliner Reisebüro arbeitete, auch auf das Bespitzeln eigener Leute. So sei Modrow als Chef der SED-Bezirksverwaltung Dresden auf Befehl von Mielke abgehört worden. Es sollte Material gesammelt werden, um einen potenziellen Nachfolger von Erich Honecker auszuschalten, gibt Engelhardt zu Protokoll.

Buchtipp: „Der letzte Mann“, Edition Ost ( Eulenspiegel Verlagsgruppe), 288 Seiten, 16,99 Euro.

Von Jutta Schütz