Staugefahr auf achtspurigem Berliner Südring

Michendorf

Nach der im Vorjahr abgeschlossenen achtstreifigen Erweiterung der A 10 zwischen den Autobahndreiecken Potsdam und Nuthetal gibt es bis Dienstag, 9. März, neue Einschränkungen. Dort stehen im Bereich der Eisenbahnbrücke des Bahnhofs Seddin in den Nachtstunden einzelne Fahrstreifen nicht durchgehend zur Verfügung, wie die Deges Deutsche Einheit Fernstraßenplanungbau GmbH am Dienstag mitteilte. Die Einschränkungen betreffen abwechselnd beide Fahrtrichtungen. Eine Vollsperrung sei nicht vorgesehen. Grund ist der Aufbau eines Schutzgerüstes, um Arbeiten an der Bahnüberführung durchführen zu können. Deren Geländer muss an geänderte Vorschriften angepasst werden.

Von MAZonline