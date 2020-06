Staugefahr in Berlin: Lkw-Korso von der Avus zum Brandenburger Tor

Berlin

Am Freitag kommt es zwischen 9 und 15 Uhr aufgrund eines Lkw-Fahrzeugkorsos zu Verkehrseinschränkungen und Straßensperrungen in Berlin. Betroffen sind nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale Berlin die Avus sowie die Bereiche Halensee, Charlottenburg und Tiergarten. Der Korso besteht demnach aus rund 200 Lkw sowie 60 Sattelzügen.

Der Korso fährt vom Autohof Avus aus über Westend und Charlottenburg zur Straße des 17. Juni und zum Brandenburger Tor.

Bereits am Mittwoch brauchten Autofahrer auf der Avus starke Nerven. Rund zwei Stunden lang war die Autobahn komplett gesperrt. Der Grund: Mehrere Hundert Teilnehmer haben bei einer Fahrraddemo von Extinction Rebellion für eine schnelle Verkehrswende, eine gerechtere Verteilung des Straßenraumes und die Einrichtung einer Fahrradschnellstraße in die Hauptstadt demonstriert. Auch aus Potsdam waren Aktivisten in Richtung Siegessäule gestartet.

Von MAZonline