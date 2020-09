Berlin

Der promovierte Historiker, Sachbuchautor und wissenschaftliche Leiter des DDR-Museums in Berlin, Stefan Wolle, spricht über seine Erfahrungen mit Ossis und Wessis, über sein DDR-Bild und darüber, was er von Ostalgie hält.

Wenn Sie Menschen kennenlernen, fragen Sie dann irgendwann, ob sie Ost- oder Westdeutsche sind?

Nein. Meist ist es ohnehin klar, da muss ich nicht lang fragen.

Immer noch? Woran merken Sie es?

Eigentlich merkt man es immer weniger. Bei den jungen Leuten ist es inzwischen egal, ob sie aus Magdeburg oder Hannover kommen. Aber wenn man beruflich viel mit Leuten zu tun hat, merkt man es am Auftreten, an der Art zu sprechen.

Was ist anders?

Der Klischeewestler, der idealtypische Westler ist schon irgendwie im Auftreten selbstsicherer und von sich überzeugter. Der fragt auch nicht schüchtern im Restaurant: „Haben Sie Kaffee?“ Das war ja im Osten nicht selbstverständlich, dass es Kaffee gab – zugespitzt ausgedrückt. Ich mach das inzwischen ganz gern, dass ich selbst verunsichert frage, ob es denn Kaffee gebe – um mir dann anzuhören, dass es um die 20 Sorten gibt. Ich spiele gern den schüchternen, verunsicherten und introvertierten Ostler. Und jetzt in der Corona-Zeit, da es wieder üblich geworden ist, dass man überall zurechtgewiesen wird, dass einem von Kellnern und Verkäufern gesagt wird, was zu tun ist, stellt sich ein vertrautes Gefühl ein.

Ein Ost-Gefühl?

Das ist komisch. In den letzten Monaten hat sich wieder eine Form der kollektiven Verantwortung durchgesetzt. Man wird überall belehrt. Von Zeitgenossen auf der Straße, die rufen, wenn man mit dem Fahrrad in der Einbahnstraße verkehrt unterwegs ist: Einbahnstraße! Dieser pädagogische Gestus war ja so typisch für die DDR – dass man ständig erzogen wurde. Das kommt gerade wieder.

In Ihren Veröffentlichungen sind Sie einer der schärfsten Kritiker der DDR. Und jetzt sind Sie der Letzte, der mit Wonne den verschüchterten Ossi spielt – wie passt das zusammen?

Ach, alle meine Bücher sind voller Rückerinnerungen. Das ist voller Ostalgie. Ich erinnere mich gern an die Zeit, als wir 40, 50 Jahre jünger waren. Natürlich bin ich Kritiker der DDR. Mich hat 1968 der Prager Frühling mit Dubček sehr beeindruckt und ich war bitterlich enttäuscht, als die russischen Panzer rollten. Aber ich dachte, okay, das war eine Auseinandersetzung. Die große Auseinandersetzung würde noch kommen. Und eigentlich bin ich deswegen auch in der DDR geblieben. Das war gut so. Das hat sich gelohnt.

Sind Sie Ostalgiker?

Ich will es mal so formulieren – diese gewisse Art von „Identität durchs Erzählen“, das nenn ich Ostalgie. Im positiven Sinne. Und dazu bekenne ich mich. Wenn bei einer Party drei aus dem Westen und drei aus dem Osten zusammensitzen, da können Sie darauf warten, dass irgendwann die Rede auf die DDR kommt, auf die Wendeereignisse. Und dann erzählen die aus dem Osten, was sie alles erlebt haben. Die DDR ist ein richtig schönes Erzählthema. Das schafft eine innere Identität. Dazu trägt auch unser Museum bei.

Ist ein DDR-Museum nach 30 Jahren Deutsche Einheit überhaupt noch zeitgemäß?

Es ist schon ein Jahrhundertthema: die DDR, die deutsche Teilung und das spezifische Leben in der DDR. Es wird auch noch in 50 oder 100 Jahren diskutiert. Erich Honecker hatte ja prophezeit, dass in 50 oder 100 Jahren die Mauer noch stehen wird. Da hat er sich geirrt. Aber dass man in 50 oder 100 Jahren noch von der DDR sprechen würde, da hat er recht gehabt. Solche Punkte wie Einfluss von Geheimdiensten, tägliche Überwachung – das ist doch total aktuell. Deswegen war ja der Film „Das Leben der Anderen“ so ein großer internationaler Erfolg. Nicht weil sich irgendwo in Amerika die Leute so sehr für die DDR interessieren. Aber diese Totalüberwachung durch den Geheimdienst, das gucken die sich wie eine rückwärtsgewandte Dystopie an.

Streichelt das DDR-Museum die Ost-Seele?

Wollen Sie eine ehrliche oder eine diplomatische Antwort?

Eine ehrliche, bitte.

Viele, die zu uns kommen, erleben einen Wiedererkennungseffekt. Zu vielen Exponaten sagen sie: Ach, das war bei meiner Oma auch so. Das ist in gewisser Weise ostalgisch. Aber wir versuchen, die Gegenstände zum Reden zu bringen. Durch Installationen und historische Einordnung. Da wird überhaupt nicht mehr gestreichelt. Wir zeigen, dass die scheinbare DDR-Idylle auch ein wichtiger Teil der Diktatur war. Dass ohne diese Pseudoidylle die Diktatur nicht hätte existieren können. Es haben sich ja manche über Filme wie „Goodbye Lenin“ oder „Sonnenallee“ aufgeregt – dass man über solche Dinge wie die DDR und die Mauer nicht lachen darf. Aber wenn wir so weit sind, dass wir gemeinsam darüber lachen können, dann ist die Deutsche Einheit hergestellt.

Wie viel des Weges der Deutschen Einheit sind wir schon gegangen?

Es ist immer die Frage – was ist Einheit und was erstreben wir? Also, verfassungsmäßig geboten ist die Einheitlichkeit der Lebensbedingungen. Da muss man sich die Zahlen ansehen: Was verdienen die Leute? Welche Renten bekommen sie? Das ist inzwischen vielleicht zu 80 bis 90 Prozent angeglichen. Aber ich denke auch an Städte wie Meißen und viele andere, die sich 1989 in einem grauenvollen Zustand befanden. Als ob gerade erst der Krieg zu Ende gewesen wäre. Diese Städte sind heute so schön und so hübsch. Allein für die Renovierung der historischen Altstädte hätte es sich gelohnt, die Einheit wiederherzustellen.

Das ist das Faktische. Was sagt die Seele?

Ich gehöre nicht zu denen, die noch mal auf die Treuhand schimpfen wollen. Ich behaupte mal, dass es kurze Zeit nach der Einheit allen Leuten in der ehemaligen DDR wesentlich besser ging als vorher. Dass es für viele seelisch und psychologisch schwer war, will ich gern einräumen. Natürlich ist es ein Problem, wenn man seine Arbeit verliert, die man bis zur Rente sicher geglaubt hat. Viele sind vollkommen schuldlos in diese Situation gestolpert. Geschichte kennt dann auch nicht mehr Schuldige und Unschuldige. Da saßen die ehemaligen Parteifunktionäre auf dem Arbeitsamt mit denen zusammen, die mutig dem System widerstanden hatten. Die Einheit von Volk und Partei – von der die SED immer geträumt hatte, die aber bloß eine Phrase war – die entstand in den Wartezimmern auf dem Arbeitsamt.

Können Sie sich noch daran erinnern, wo Sie am 3. Oktober 1990 waren?

Ja, der Tag war für mich nicht besonders aufregend. Am Vormittag hatte ich ein Interview gegeben. Ich saß mit einer Journalistin vom WDR in einem Café am Ku’damm. Sie hatte mich gefragt, wie mir denn zumute sei, wenn sich der Staat, in dem ich so lange gelebt habe, plötzlich auflöst. Darüber habe ich nachgedacht und hab gesagt: Ich find’s wunderbar. Das hatte sich historisch überlebt und keine innere Legitimation. Ich bin bis heute bei dieser Meinung geblieben. Ich weine dem keine Träne nach. Und nach dem Interview bin ich nach Hause gefahren. Ich war zu müde, um mich noch ins Getümmel zu stürzen. Es war ja ein großer Auflauf hier „Unter den Linden“. Mit Bockwurst-Buden und Blasmusik. Das habe ich mir nicht zugemutet.

Von Ute Sommer