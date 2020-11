Potsdam

Der junge schlaksige Typ aus dem Osten wirkt an diesem Abend im Westfernsehen wie aus der Zeit gefallen. In Flickenlederjacke und mit Drei-Tage-Bart soll Steffen Reiche an diesem 18. Oktober 1989 nach der Tagesschau mit drei Polit-Größen in Anzug und Schlips über den Sturz Honeckers an diesem Tag sprechen.

Für den damals 29-Jährigen war der Auftritt im „Brennpunkt“ zur besten Sendezeit an der Seite von Helmut Schmidt, Oskar Lafontaine und Rudolf Seiters ein großer Moment. Über Nacht wurde der Pfarrer aus dem kleinen Ort Christinendorf einem großen Publikum in West und Ost gleichermaßen bekannt und zum Gesicht einer Partei, die wenige Tage zuvor konspirativ in Schwante im heutigen Kreis Oberhavel gegründet wurde.

Reiche nutzte damals eine Westreise zu seinen Großeltern, um Kontakte zu knüpfen und für eine Anerkennung der Sozialdemokratischen Partei in der DDR (SDP) zu werben, was ihm nach seiner Rückkehr bei seinen Mitgründern nicht nur Wohlwollen einbrachte. Einige fühlten sich nicht ausreichend einbezogen, andere störte die abgerissene Lederjacke.

Es war der Beginn einer erstaunlichen Karriere in der Politik

Die Wogen glätteten sich, für Reiche blieb es ein Coup und der Beginn einer erstaunlichen Karriere in der Politik. „Ich war eine öffentliche Person geworden“, schreibt der heute 60-Jährige über seinen ersten TV-Auftritt mit einigem Stolz.

Auf dem Gründungsparteitag der SPD Brandenburg wird Steffen Reiche zum ersten Landesvorsitzenden gewählt. Quelle: KÖSTER

Über sein Leben zwischen Politik und Kirche, über seine emotionalen Achterbahnfahrten in zwei Landeskabinetten und seine Entfremdung von seiner Partei hat der Sozialdemokrat jetzt ein sehr persönliches Buch geschrieben. Reiche rechnet darin nicht ab oder enthüllt Überraschendes, er rechtfertigt sich aber. „Tief träumen und hellwach sein“ ist eine mit vielen Anekdoten und noch mehr Details gespicktes Geschichtsbuch geworden – über das Leben eines Unangepassten in der DDR und die wilde Zeit von Umbruch und Neuanfang.

Reiche gehörte zu den prägenden Politikern der ersten Stunde in Brandenburg, der zu der kleinen Gruppe SDP-Gründern gehört. Er war zehn Jahre lang Landesvorsitzender der SPD. Er war Minister für Bildung, später für Wissenschaft und Kultur. Er zog danach in den Bundestag ein. 2009 verlor er aber unverhofft sein Mandat und stieg aus der Politik aus. Heute ist Reiche wieder als Pfarrer tätig, in der Gemeinde Nikolassee in Berlin. Er ist im Grunde da angekommen, wo einst seine Wurzeln waren.

Reiche wollte eigentlich Regisseur werden

Reiche wuchs in Potsdam-Babelsberg in einem unangepassten Elternhaus auf. Vater und Mutter arbeiten bei der DEFA. Die Nähe zur Grenze hat ihn geprägt. Er wollte eigentlich Regisseur werden, studierte dann aber Theologie und machte später eine Tischlerlehre, bevor er die SPD für sich entdeckt.

Dass er überhaupt in der ersten Reihe der SPD stehen würde, hatte sich im Mai 1990 abgezeichnet, als er gegen vier deutlich ältere Mitbewerber um den Landesvorsitz antrat und gewann. Und er glaubt im Rückblick, dass er das auch schaffte, weil er damals – anders als andere – seinen Ehrgeiz im Zaum hielt und erklärte, bei der Landtagswahl am 14. Oktober nicht selbst als Ministerpräsident antreten zu wollen. Er offenbarte er, dass er zunächst Hans-Jochen Vogel, den damaligen Bundes- und Fraktionschef der SPD, gefragt hatte, ob dieser in Brandenburg kandidieren wolle. Auch bei Hans-Ulrich Klose fühlte er vor, der später im Bundestag die Fraktion führte. Doch beide sagten ab.

Reiche warb um Stolpe als Ministerpräsidenten-Kandidat

Reiche hatte aber schon längst Manfred Stolpe im Auge, den Konsistorialpräsidenten der Evangelischen Kirche, der ihn stets beeindruckt hatte. Reiche schlug seinem Landesvorstand vor, den parteilosen Stolpe zu fragen, ob er antreten wolle. Reiche erinnert sich: „Begeisterung kam nicht spontan auf, und Rainer Speer sagte: ’Nee, nich noch ’nen Kirchenfuzzi.’“ Später ließ sich eine Mehrheit überzeugen. Stolpe sagte zu, wenn auch nicht gleich, und Reiche hatte, was er wollte. Speer wurde einer der Mitarbeiter Stolpes in der Staatskanzlei.

Mit Stolpe entwickelte sich eine enge politische, fast väterliche Beziehung. Reiche stand stets loyal an Stolpes Seite, hielt zu ihm auch in der schwierigen Zeit, als andere frühere Bürgerrechtler mit Stolpe wegen dessen geheimen Gesprächen mit Stasi-Leuten brachen. Stolpe überstand die Angriffe und holte 1994 für die SPD die absolute Mehrheit – ein Erfolg, den sich Reiche mit an sein Revers heften durfte.

Nach der Wahl durfte er ins Kabinett, was 1990 nicht gepasst hatte, da das Kulturressort an die FDP ging. Das übernahm Reiche bis 1999 und wurde danach Stolpes Bildungsminister. Diese Zeit beschreibt Reiche sehr ausführlich, nur da, wo es spannend wird, schweift er wortreich ab. Eine kritische Reflexion findet nicht statt, warum er in dieser Zeit bei vielen, auch in seiner Partei, aneckte, mit vielen seiner Ideen andere überforderte und so an Gunst und Einfluss verlor.

Nicht mehr Minister: Für ihn brach eine Welt zusammen

Das hing wohl auch mit Matthias Platzeck zusammen, dem neuen Stern der SPD, der erst 1995 in die SPD eintrat und nun am Parteigründer vorbeizog. Reiche selbst hatte sich lange als „Kronprinz“ gesehen. 2002 wurde aber Platzeck, der zwei Jahre zuvor Reiche als SPD-Chef abgelöst hatte, Stolpes Nachfolger. Nach dem Wahlsieg 2004 berief ihn Platzeck nicht erneut in sein Kabinett, womit Reiche fest gerechnet hatte. Für ihn brach eine Welt zusammen. Plötzlich war es vorbei. Er wollte es nicht wahrhaben, flehte um Verlängerung, wollte Chef der Kultusministerkonferenz der Länder werden. Platzeck blieb hart. Diese Verletzungen waren tief und sind es wohl bis heute.

Steffen Reiche wird im August 2005 zum Spitzenkandidaten der SPD Brandenburg für die Bundestagswahl bestimmt, rechts Brandenburgs Ministerpräsident und SPD-Landeschef Mathias Platzeck (SPD). Quelle: Urban

Einen ähnlichen Absturz erlebte Reiche 2009, als er seinen Wahlkreis in der Lausitz nicht gewann. „Doch anders als 2004, wo ich plötzlich keine Perspektive sah, schockierte es mich nicht so sehr. Mir war schlaglichtartig klar, dass das im Grunde für mich nach 20 Jahren das Zeichen war, die Politik als Beruf aufzugeben“. Er „wickelte sein Leben“ ab und reiste in die Welt, „um nicht verrückt zu werden.“

Von seiner Partei hat er sich inzwischen weit entfernt. Er deutet es an, auch inhaltlich, will aber vermeiden, dass ihm das als Nachtreten ausgelegt werden könnte. Er werde die Partei, die er mit gegründet hat, nie verlassen, beteuert er am Ende des Buches. Er musste sich ein Stück neu erfinden, um die Politik hinter sich zu lassen. Auch dieses Buch dürfte ihm dabei geholfen haben.

Steffen Reiche: Tief träumen und hellwach sein. Politiker und Pfarrer mit Leidenschaft. Ein autobiografischer Essay. Dietz-Verlag, Bonn 2020, 264 Seiten. 24,00 Euro

Von Igor Göldner