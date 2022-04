Steigende Bauzinsen: Der riskante Traum vom Eigenheim

Potsdam

Die Konstellation am Immobilienmarkt ist derzeit eine denkbar ungünstige und verlangt von potenziellen Käufern knifflige Entscheidungen: Sie müssen sich fragen: Könnte es sein, dass sie zum schlechtesten aller Zeitpunkte zuschlagen?

Die Preise für Häuser und Wohnungen haben ein Allzeit-Hoch erreicht. Das war bislang zu verschmerzen, denn Bauherren konnten sich Geld zu minimalen Zinsen leihen – 1,5 Prozent pro Jahr waren keine Seltenheit. Doch diese Zeiten sind vorbei. Baugeld wird vermutlich auf Jahre wieder teurer werden. Doch gleichzeitig hält der Aufwärtstrend am Immobilienmarkt (noch) an. Der Traum vom Eigenheim kommt also von mehreren Seiten unter Druck.

Kostenexplosion bei Dachlatten und Kies

Was dazu kommt: Nicht nur Grundstücke sind so teuer wie nie: Dachlatten, Sand und Kies sind es ebenfalls. Angesichts dieser Zutaten ist der Kauf einer Immobilie nichts für schwache Nerven. Zwar bleibt ein Häuschen eine Altersabsicherung. Doch muss man es zunächst schaffen, vor dem Eintritt in die Rente den Kredit zurückzuzahlen.

Und: Wer ungeplant vorzeitig verkaufen muss, etwa im Scheidungsfall, könnte in ein paar Jahren nicht einmal die Kaufsumme herausbekommen. Dann droht Überschuldung. Wie immer gilt aber eine Marktregel: Eine Glaskugel hat niemand. Und hätte man eine, dann wäre darin vermutlich Schneetreiben zu sehen – also gar nichts.

Von Ulrich Wangemann