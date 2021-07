Steigende Bodenpreise: Brandenburg ist eine Top-Adresse für Investoren

Potsdam

Ackerland wird immer mehr zum Spekulationsobjekt, und vor allem in Brandenburg geben zunehmend Investoren und Unternehmensgruppen den Ton in Ställen und auf Feldern an, während die Bodenpreise immer weiter ansteigen.

Im Jahr 2020 betrug das jährliche Pachtentgelt in der märkischen Landwirtschaft im Schnitt 171 Euro je Hektar. 2010 war der Hektar noch für 98 Euro zu haben – ein Anstieg um 74 Prozent, wie aus am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg hervorgeht.

Darin sind aber auch bereits bestehende Pachtverträge enthalten. Wer neu einsteigt, muss im Schnitt schon 207 Euro je Hektar zahlen, wobei Ackerland mit 220 Euro deutlich teurer als Dauergrünland mit 163 Euro ist. Kleinere Flächen unter 5 Hektar, die etwa für den Obstanbau oder Gartenbau interessant sind, sind noch einmal deutlich teurer: 331 Euro je Hektar.

Unternehmensgruppen gewinnen an Bedeutung

Ein weiterer Trend: Zwei Drittel der landwirtschaftlichen Fläche ist Pachtland. Vor zehn Jahren lag der Anteil noch bei etwa drei Viertel. Landeigentum gewinnt also an Bedeutung, wobei Familienbetriebe zunehmend ins Hintertreffen geraten und größere Unternehmensgruppen, Investoren oder Agrar-Holdings an Bedeutung gewinnen.

Deren Rolle wurde nun erstmals statistisch erfasst. Ergebnis: Brandenburg ist offenbar eine Top-Adresse für Investoren. 585 Betriebe und damit 11 Prozent aller Agrarbetriebe waren 2020 Teil einer Unternehmensgruppe. Ihre Bedeutung für die Agrarlandschaft ist groß, denn diese 11 Prozent der Betriebe bewirtschaften rund ein Drittel der gesamten Agrarfläche in der Mark.

Bundesweit gesehen lag ein Viertel aller deutschen Landwirtschaftsflächen, die sich in der Hand von Unternehmensgruppen befinden, in Brandenburg. Zwar gibt es auch rein landwirtschaftlich organisierte Unternehmensgruppen, es gibt aber zunehmend Firmennetzwerke, die neben Ackerbau- und Viehzucht auch in Immobilien investieren oder Pflegeheime betreiben und die ihren Sitz nicht im Märkischen, sondern in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein haben.

Linke fordert Bodenfonds

Die Linke-Fraktion im Brandenburger Landtag forderte am Dienstag angesichts dieser Entwicklung die Einrichtung eines öffentlich verwalteten Bodenfonds, um die Spekulation mit landwirtschaftlichen Flächen einzudämmen. „Diese Preise können ortsansässige Landwirte oft nicht mehr zahlen“, kritisierte der agrarpolitische Sprecher der Fraktion, Thomas Domres.

„Wir bewegen uns mit großen Schritten hin zu einer Investorenlandwirtschaft“, sagte er. Wenn die Eigentümer weit weg seien und damit keinen inneren Bezug zur Region hätten, könne es passieren, dass „kurzfristiger Profit die Unternehmensentscheidungen stärker beeinflusst als der Wunsch nach nachhaltiger Bewirtschaftung“, befürchtet er.

In den Bodenfonds müssten nicht nur die landeseigenen Agrarflächen mit einer Gesamtgröße von rund 30.000 Hektar einbezogen werden, sondern auch die vom Bund verwalteten 31.000 Hektar von ehemaligen volkseigenen Betrieben, forderte Domres. Die Flächen sollten zu fairen Preisen regional verwurzelten sowie Junglandwirten zugute kommen.

Freie Bauern sind skeptisch

Landwirt Reinhard Jung aus Lennewitz (Prignitz) von den Freien Bauern kritisiert den Ausverkauf landwirtschaftlicher Flächen seit Jahren. Er sieht den Vorstoß mit gemischten Gefühlen.

„Mit einem Bodenfonds macht man nichts falsch – aber auch noch nichts richtig“, sagte er. Die Frage sei, zu wessen Gunsten mit diesem Bodenfonds und dem geplanten Agrarstrukturgesetz am Ende Politik gemacht werde.

Die Landesregierung habe sich bisher nicht auf ein Agrarleitbild verständigen können. „Unser Leitbild sind viele ortsansässige selbständige Landwirte, egal in welcher Rechtsform.“

Von Torsten Gellner