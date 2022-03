Potsdam

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat an seinen Bundeskollegen Robert Habeck (Grüne) appelliert, die beiden Kraftwerksblöcke E und F in Jänschwalde nicht stillzulegen. „Wir haben mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine“, sagte Steinbach am Donnerstag im Brandenburger Landtag. Deutschland und Europa seien überwiegend auf Energielieferungen aus Russland angewiesen, in Ostdeutschland betrage die Abhängigkeit bei Gas sogar 100 Prozent.

Steinbach schriebt an Habeck

Er habe Habeck deswegen gebeten, kurzfristig mit den Kraftwerksbetreibern Verhandlungen darüber aufzunehmen, dass die Blöcke doch nicht wie vorgesehen vom Netz genommen werden. Die beiden 500-Mega-Watt-Blöcke E und F sind seit 2018 und 2019 in einer Sicherheitsreserve, also heruntergefahren, aber noch nicht endgültig stillgelegt. Das soll bei Block F aber laut Vereinbarung im Oktober 2022 endgültig geschehen, für Block E ein Jahr später.

Habeck hatte am Mittwoch bei einem Gespräch mit den Regierungschefs von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg erklärt, dass er an einem früheren Kohleausstieg „idealerweise“ bis 2030 statt 2038 festhält. Dazu soll es eine Machbarkeitsstudie geben. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) reagierte skeptisch und verwies auf die fehlende Energiesicherheit.

Von Torsten Gellner