Seit Anfang 2020 bestimmt Corona unseren Alltag. Wie wird die Pandemie die Gesellschaft verändern? In der MAZ äußern sich in der Serie „Wege aus der Pandemie“ Autoren aus Wissenschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft in Gastbeiträgen.

Heute: der Potsdamer Unternehmer Stephan Goericke (48), Geschäftsführer der in Potsdam ansässigen iSQI Group, einem Institut für Softwarequalität. Er ist zudem Inhaber eines Beratungsunternehmens. Goericke ist Mitglied des Medienrates der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) und hat einen Sitz im Kuratorium des Fraunhofer Institutes Fokus.

„Überall ist die Erleichterung zu spüren. Die Mitarbeiter atmen auf, die Sorgen um die Kinder werden weniger. Der Klammergriff der Pandemie lockert sich zusehends. Das ist für alle eine Wohltat. Doch die letzten Monate hinterlassen Spuren. Die Risse im Fundament der deutschen Wirtschaft, den kleinen und mittleren Betrieben, sind deutlich zu sehen.

Das für geplante Investitionen ersparte Eigenkapital ist in der Krise geschmolzen wie Eis in der Juli-Sonne. Aber ohne eigenes Geld gibt es bei den Banken keine Kredite. Wichtige Investitionen in die Zukunft werden verschoben. Es ist zu befürchten, dass die wichtige Basis für ein starkes Deutschland, Handwerk und Mittelstand, wegbröselt und wir den Anschluss verlieren.

„Die Zahlen sind alarmierend“

Die Zahlen sind alarmierend. Nach Angaben des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn liegt der Prozentsatz der Unternehmen, deren Liquiditätsreserven maximal noch für zwei weitere Monate ausreichen, bei aktuell 32 Prozent. Nach einer Untersuchung des Beratungshauses Barkow Consulting und der Finanzierungsplattform Fincompare hat nur ein geringer Teil der deutschen Unternehmen Corona-Hilfen beantragt.

Dabei waren die Versprechen der Bundesregierung groß. Sie aktivierte die größten Hilfspakete in der Geschichte der Bundesrepublik. Fast 90 Milliarden Euro bewilligte der Bund an Krediten, Zuschüssen und Bürgschaften bis März 2021. Der Fokus liegt auf Kleinstunternehmen mit bis zu 10 Mitarbeitern.

Anträge zu kompliziert

Leider kommen die Schnellkredite, die besonders unbürokratisch abgewickelt werden sollten, für die meisten der Mittelständler entweder nicht in Frage oder die Anträge waren zu kompliziert. Das gilt nicht nur für Bundesförderungen und Corona-Kredite.

Auch die Länder bieten unzählige Unterstützungen an. Ganze 70 Förderprogramme wirft die Förderdatenbank des Bundeswirtschaftsministeriums aus, wenn man die Begriffe „Corona“ und „Brandenburg“ eingibt.

Innovationen verschwinden im Antragsdschungel

Realitätsfern waren auch die Instrumente vor Corona, wie der Brandenburgische Innovationsgutschein (BIG). Das Wirtschaftsministerium in Brandenburg will damit die Innovationsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen im Land, auch Handwerksbetriebe, stärken. Für die meisten Firmen sind die bürokratischen Hürden schlichtweg zu hoch.

Es müssen 14 unterschiedliche Formulare und 18 Dokumente mit ergänzenden Informationen ausgefüllt werden: Nebenbestimmungen, allgemeine Grundsätze, Bewertungsschemata, Merkblätter zu Gleichstellung von Männern und Frauen, zur europäischen Förderung, zur nachhaltigen Entwicklung, zu Ausgaben, Belegen, Archivierungssystemen und so weiter. Welcher kleine Handwerksbetrieb hat die Kapazitäten, sich auf dieses Geld zu bewerben?

Die Förderungen gehen an den Realitäten vorbei. Es hat den Anschein, als stecke die Bürokratie noch in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts fest. Wenn die Liquiditätshilfen als Kapitalstützen wirken sollen, dann müssen die Förderbedingungen schnell überarbeitet und vereinfacht werden. Das ist dringend notwendig, um in den nächsten Jahren nicht vor einer „Investitionskrise“ zu stehen.

Schneller sein mit dem Mut zur Lücke

Dabei haben gerade in der Krise viele Mittelständler gezeigt, dass sie schnell auf Änderungen reagieren können. Nur nach Staat und Förderung zu rufen, greift aber zu kurz. In der digitalen Welt wissen wir genau: Wer zu langsam ist, verliert Kunden und Geschäft. Wir benötigen den Mut zu weniger Perfektionismus und mehr Risikofreude. Der Faktor Zeit ist eben manchmal wichtiger als die Qualität.

Zahlreiche Beispiele zeigten in den letzten Monaten, wie wichtig es gewesen wäre, schneller zu sein. Schulclouds, Digitalisierung, E-Government, Homeoffice, Online-Handel für kleine Läden: Oftmals wurden innovative Lösung bürokratisch ausgebremst oder so klein geredet, dass die Akzeptanz verloren ging. Es fehlte der schon sprichwörtliche Ruck: Neue Lösungen annehmen, auch wenn sie noch nicht perfekt erscheinen. Darin sind uns andere Länder weit überlegen.

Während wir an den „goldenen Wasserhähnen“ feilen, präsentieren andere schon eine neue Geschäftsidee. Diejenigen unter uns, die diesen Kulturwandel begriffen haben, werden die Gewinner der Krise sein.“

Von Stephan Goericke