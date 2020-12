Gülpe (Havelaue)

Dem westlichen Teil des Havellandes hat die Zivilisation weniger zugesetzt als anderswo. Vor hundert Jahren erlebte Rathenow mal eine Blütezeit der optischen Industrie. Seitdem ist kein großer Autobauer gekommen und hat die sanfte Auenlandschaft dem Fortschritt unterworfen. Naturfreunde, vor allem Vogelkundler, sind darüber heilfroh. Und Touristiker möchten aus dem Dornröschenschlaf Kapital schlagen. 1998 wurde der Naturpark Westhavelland ausgerufen – ein Paradies für Gräser, Moose und Fische, Großtrappen, Störche und rastende Zugvögel.

Auch viele Biber fühlen sich im Westhavelland wohl. Quelle: Karim Saab

2014 kam für die Brandenburger zwischen Premnitz und Neustadt (Dosse), Friesack und der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt ein weiterer Grund hinzu, ihre Heimat nicht länger als vergessenen, abgeschlagenen, gottverlassenen Winkel wahrzunehmen. Das Westhavelland wurde von der Weltorganisation International Dark Sky Association (IDA) zum ersten Sternenpark in Deutschland erklärt. Die Initiative war von Andreas Hänel ausgegangen, einem Astronomen aus Osnabrück, der fassungslos war, dass es 75 Kilometer neben einer Millionenstadt so finster sein konnte. Viele Berliner haben noch nie die Milchstraße gesehen. Die Lichtglocke der Stadt verschluckt das Universum. Aber eine knappe Fahrstunde entfernt funkeln in mondfreien, klaren Nächten bis zu zweieinhalbtausend Sterne.

Ein direkter Weg zur „Milchstraße“ im Westhavelland. Quelle: Tom Radziwill

Astro-Treffs locken Sternen-Fans ins Havelland

Wer sich ins nachtschwarze Westhavelland aufmacht, um kosmische Energien und Glücksgefühle zu tanken, kann sich eine Reise nach Namibia oder Chile sparen, wird gern behauptet. Fachleute halten das für etwas übertrieben. Für europäische Verhältnisse ist die Region aber wenig besiedelt. „Und so erlaubt die vergleichsweise geringe künstliche Beleuchtung einen ungetrübten Blick auf einen grandiosen Sternenhimmel“, heißt es in einem Prospekt des Naturpark Westhavelland. Der „Spiegel“ schrieb vor sechs Jahren, das Dorf Gülpe habe „Starpotenzial“.

Winterfreuden am Ortseingang. Quelle: Karim Saab

Die Naturparkverwaltung, eigentlich zuständig für Fauna und Flora, hatte die Strahlkraft des anorganischen Weltraums für das Westhavelland erkannt. An ihrem Sitz in Parey, einem Dorf der Gemeinde Havelaue, stellte sie als Fachkraft Thomas Becker ein, der 19 Stunden in der Woche nach den Sternen greift. Der Vertrag mit dem Berliner, der auch als Touristenführer und Fotograf begeistert, ist allerdings auf sechs Jahre befristet und läuft im Mai 2022 aus. Becker sorgt dafür, dass sich die Astro-Szene im Nachbardorf Gülpe auf dem Sportplatz regelmäßig treffen darf. Im Laufe der Jahre kamen immer mehr Sternengucker. Bei den letzten Astro-Treffs säumten ihre Caravans kilometerlang die Landstraßen nach Wolsier und Parey.

Einmal im Jahr findet auf dem Sportplatz in Gülpe ein Astrotreff statt. Quelle: Norbert Stein

Sternensucher sorgen für Unmut

„Zu viele Touristen sind auch ein Problem“, sagt Ortsbürgermeister Wolfgang Radke. Er steht in Gülpe vor der Kirche, das Storchennest auf dem Turm ist zu dieser Jahreszeit natürlich leer. Auf der weitläufigen Straßenkreuzung stehen in gebührendem Abstand zwei gleichgroße Tafeln, die über den „Storchenweg“ und den „ Sternenpark“ informieren. Radke verweist stolz auf eine Sitzbank, für die er nur mühsam Geld auftreiben konnte. „Wegen Corona kamen in diesem Sommer noch mehr Wasserwanderer und Radfahrer, Vogelkundler und Sternensucher als sonst. Unser kleiner Biwakplatz war völlig überfüllt und die Camper haben auf dem Friedhof ihr Geschirr abgewaschen. Es gab viel Unmut deswegen.

Die Jäger klagen über weniger Wild und die Bauern über zertrampelte Felder“, berichtet Radke. Auf der Suche nach dem dunkelsten Platz im Gelände würden manche sogar mit den Autos hoch auf die Deiche fahren. Dabei verlange der Naturschutz auch den Einheimischen deutliche Einschränkungen ab. „Wir zahlen 145 Euro im Jahr für die Angelkarte, dürfen aber in der Brutzeit nicht angeln“, erzählt Radke, der nach der Wende fast 20 Jahre in Regensburg gelebt hat und nach dem Tod seines Vaters in sein Elternhaus nach Gülpe zurückgekehrt ist.

Ortsbürgermeister Wolfgang Radke vor der Dorfkirche. Quelle: Karim Saab

Nur zwei Gottesdienste pro Jahr

Radke schließt die Dorfkirche auf. Am Kronleuchter vor dem Altar hängen die Strohsterne seiner Familie. „Nur Ostern und Weihnachten findet hier überhaupt ein Gottesdienst statt. In diesem Jahr allerdings nur vor der Kirche, unter freiem Himmel. Im Dorf sind nur noch drei oder vier Leute Kirchen-Mitglieder. Um den Erhalt des alten Gotteshauses würden sich aber auch Nichtgläubige wie er kümmern. 95 Wahlberechtigte und etwa zehn Kinder zählt Gülpe heute. Tendenz wieder leicht steigend. „In den 70er Jahren hatten wir hier drei Gaststätten und einen Konsum, heute gibt es nichts mehr“, so Radke.

Die Dorfkirche in Gülpe Quelle: Karim Saab

Die meisten Einwohner haben sich vor 30 Jahren unter den versprochenen blühenden Landschaften sicher etwas sehr Helles vorgestellt. Sind die Gülper heute stolz darauf, dass sich hier Biber und Fischotter gute Nacht sagen? Wähnen sie sich vielleicht sogar in „Dunkeldeutschland“?

Jens Assmann, Quelle: Karim Saab

Viele Gäste kommen wegen des Sternenparks

„Ich finde das klasse!“, sagt Jens Aasmann, Amtsdirektor von Rhinow. Der gebürtige Niedersachse hat ins Havelland eingeheiratet und engagiert sich ehrenamtlich als Vorsitzender der Fördervereins Sternenpark. „Sicher mussten viele wegziehen, weil es keine Arbeit gibt. Wer aber hergekommen ist, liebt es, weil es hier so schummrig ist“, meint Aasmann. Auf dem Weg nach Semlin, wo er wohnt, hat er einen Stopp in der Kreativoase Gülpe eingelegt. Die Pension, die auch Malkurse anbietet, wurde 2011 von dem aus Nordrhein-Westfalen zugezogenen Ehepaar Hammer gegründet. „95 Prozent unserer Gäste haben es auf dem Schirm, dass es hier den Sternenhimmel gibt. Etwa die Hälfte kommt ausdrücklich deshalb“, schätzt Ingolf Hammer.

Aasmann fügt hinzu: „Touristisch wäre sicher mehr drin“. Er erzählt von Erfurter Architekturstudenten, denen kürzlich die Aufgabe gestellt wurde, ein Besucherzentrum oder ein 100 Betten-Hotel in die Landschaft hineinzuzeichnen. Aasmann sieht zweierlei Hauptbedürfnisse. „Es kommen Hobby-Astronomen mit wirklich teuren elektronischen Fernrohren. Und es kommen Romantiker, die sich bei jeder Sternschnuppe was wünschen wollen“. Er betrachtet es als seine Aufgabe, Lösungen anzubahnen. Nachdem sich zum Beispiel Melker in Gülpe beschwert hatten, dass es früh stockdunkel ist, wenn sie zur Arbeit müssen, lassen sich drei Straßenlampen am Sportplatz ein- und ausschalten.

Infotafel im Dorf für den Sternenpark Westhavelland. Quelle: Karim Saab

1380 Quadratkilometer Sternpark

Gemeinsam mit Thomas Becker möchte Aasmann den Sternenpark Westhavelland nachhaltig entwickeln. Becker hat eine Karte ins Netz gestellt, aus der feinste Abstufungen der „Lichtverschmutzung“ hervorgehen. Ziel ist es, Dörfer, Städte und Firmen (bis hin zum großen Werk in Premnitz) davon zu überzeugen, spezielle Lampen einzusetzen, die das Kunstlicht nicht seitlich oder nach oben abstrahlen. Außerdem wollen sie für Sternengucker mehr optimale, feste Beobachtungsplätze einrichten. Bisher gibt es zehn ausgewiesene Orte.

„Alle wollen nach Gülpe, weil sie meinen, dort sei die Kernzone“, beanstandet Becker. „Der Sternenpark ist aber 1380 Quadratkilometer groß.“ Gülpe sei weder der dunkelste Ort im Westhavelland noch von ganz Deutschland. Weiter im Norden gebe es noch dunklere Ecken. Etwa in Mecklenburg habe man sich nie bei der IDA um eine Zertifizierung bemüht, die ja auch Selbstverpflichtungen mit sich bringe.

Hobbyastronom Thomas Becker in Parey /Havelaue vor einem Bild des Sternenhimmels. Quelle: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Bekenntnis des Landes fehlt

Offiziell gibt es in Deutschland heute fünf Sternenparks. Die Nordseeinsel Spiekeroog rüstet gerade ihre Straßenbeleuchtung um und will 2021 dazustoßen. Mit der Konkurrenz stehen Becker und Aaasmann im Austausch. Vor allem das Biosphärenreservat Rhön, aber auch der Nationalpark Eifel hätten derzeit die Nase vorn. Sie genössen mehr Rückendeckung durch die Politik und seien materiell besser ausgestattet. „Was fehlt, ist ein Bekenntnis des Landes Brandenburg und auch der Landkreise zum „ Sternenpark Westhavelland“, beschwert sich Thomas Becker.

„Da ist noch Luft nach oben“, gibt Matthias Kühn, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Havelland e.V., unumwunden zu. Er kann aber darauf verweisen, dass die LAG Havelland, ein Verein lokaler Aktionsgruppen, gerade dabei ist, ein neues Konzept für den Sternenpark zu erarbeiten. Dafür wird auch externer Sachverstand eingeholt. Immerhin gibt es das EU-Programm LEADER, das Innovationen in ländlichen Räumen fördert.

Spezialanhänger für Gäste des Hotel „Sonn’Idyll“ Quelle: promo

„Das Westhavelland ist keine traditionelle Reiseregion“, erklärt Kühn und erinnert daran, dass die Westberliner bis zum Fall der Mauer das Havelland nur als Transitreisende unter äußerst unangenehmen Bedingungen erleben konnten. „Und die Ostberliner haben sich eher in die Uckermark oder in Richtung Oder und Spree orientiert und nicht ins westliche Brandenburg.“ Stolz verweist Kühn auf „die vielen motivierten Anbieter“ in seiner Region, die mit der ökologischen Ursprünglichkeit einen Wert verbinden, an dem sie die gewerbliche Wertschöpfung ausrichten.

Diese mobile Sternwarte des Rathenower Hotels „Sonn’Idyll“ garantiert romantische Abende unterm Sternenhimmel. Quelle: Promo

Einer von ihnen ist der Rathenower Hotelier Sven Schönberg. Der Quereinsteiger ist gebürtiger Westhavelländer, hat aber viele Jahre im Ausland verbracht. „Es macht mir immer wieder große Freude, die Berliner zu überraschen und zu verwöhnen“, bekennt er fröhlich am Telefon. Seine Zielgruppe bezeichnet er als „genussorientierte Naturliebhaber“. Als er sich von seiner Kollegin Marion Werner bei einer Führung in Strohdehne selbst einmal den Sternenhimmel erklären ließ, ärgerte er sich nach zehn Minuten über seinen steifen Nacken. Deshalb hat sich Schönberg etwas ganz Besonderes ausgedacht. Er baute einen Spezialanhänger. Mit dem Auto kutschiert er die Gäste des Hotell „Sonn’Idyll“ etwa zehn Kilometer raus in die havelländische Pampa, wo er sie dann mit dem Firmament alleine lässt. „Eingekuschelt auf beheizbaren Liegestühlen“, heißt es in seinem Angebot, „genießen Sie bei einer leckeren Flasche Wein und einem Picknickkörbchen die Sternenwelt.“

Von Karim Saab